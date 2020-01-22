疑酒駕還罵人 路霸撞傷少女棄之不顧

（吉隆坡21日訊）3名華裔少女徒步出外吃晚餐時，突然遭一輛貨卡撞傷，結果，肇禍司機下車後，先開口道歉，然後又態度惡劣的反指是少女的錯，接著便上車離開，把被撞至流血的少女棄在現場而不顧。

事發後，這3名年齡介於14至16歲的少女被送往醫院治療，其中1人傷勢較為嚴重，其頭部更因受傷而縫針，且需留院觀察一晚後才獲準出院。

據悉，這起事件是於周一晚上10時許，在吉隆坡的甲洞帝沙花園城（Desa Park City）發生。

傷者的20歲友人易先生說，事發時，其3名女性友人是在行人道上步行，但1輛三菱貨卡突然朝她們迎面撞來。

“友人事後說，該名華裔司機下車看了一眼後，先是向她們道歉，但較後卻反口否認，並指不是他的錯，且態度惡劣。”

他披露，友人當時從司機身上嗅到濃烈的酒味，加上對方在事發時的車速非常快，因此懷疑對方是醉酒駕駛。

“事發時，肇禍司機有些語無倫次，另外，肇事貨卡裡還有1名女郎，但對方並未下車。”

他說，所幸有熱心路人主動上前了解情況，並把渾身是血的傷者送往醫院就醫。

“肇禍司機由始至終並未提供任何聯絡號碼、治療費等，便離開現場，行為可說是非常不負責任。”

他也說，其友人家屬已經報警處理。