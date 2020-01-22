政府獲5馬航獻購書 法荷 日航 亞航入列

（吉隆坡21日訊）隨著首相敦馬哈迪日前指政府已接獲5份有關馬航的獻購書，《路透社》一則報導指法國航空──荷蘭航空（Air France-KLM）聯手獻購已陷入財困的馬航的49％股份，至於日本航空則有意收購馬航的25％股份。

《路透社》引述消息稱，除了這兩家外國航空公司正式提出獻購書，國內航空公司亞航，以及由馬來西亞國家航空及國防工業私人有限公司和印尼獅航（Lion Air）合資經營的馬印航空（Malindo Air）也已提交收購建議。

“外國航空公司的報價和建議書內容更加全面，且更具戰略意義，因為這兩家外國公司都打算善用大馬的戰略位置來加強自己的業務營運。”

雖然媒體已廣為報導此事，但法荷航空集團、日本航空、亞航集團和馬印航空的發言人都拒絕置評。

根據報導，馬哈迪是於周一證實，政府已接獲至少5項獻購書，以拯救目前面對巨額債務的馬航。

不過，他並未說明詳情。

“我們接獲至少5項獻議，有些獻議已被拒絕。我們會聆聽所有人的意見，以尋求最佳的解決方案。”

頻虧損 股價跌 政府曾註資60億

《透視大馬》一則報導指出，近幾年來，馬航連年虧損，且多次陷入財政危機。從2011年至2013年的財政年，馬航的凈虧額分別為25.2億令吉、4.326億令吉、11.7億令吉，而其股價也一路走跌。

2014年發生的兩起致命空難，更把馬航推入深淵之中。2014年3月8日，馬航MH370航班在從吉隆坡飛往北京途中失蹤，而當時機上共有239人；7月17日，馬航MH17航班在從荷蘭首都阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中被擊落墜毀，以致機上298人全數罹難。

接連失事讓馬航遭遇重挫。2014年8月，馬來西亞國庫控股宣布把馬航收歸國有，接著在12月15日，馬航正式停牌退市。

當時，政府投入60億令吉，以助馬航進行全面重組，但這一系列的拯救動作也未能成功挽救陷入頹勢的馬航。

早前，國庫控股宣布，2018年，其資產減值73億令吉，而當中半數虧損是馬航造成。

此外，馬哈迪再次出任首相後也曾提及，若有好的買主，政府將考慮出售馬航，但先決條件是收購馬航的公司必須有能力管理馬航。

“馬航已多次更換領導層，每次更換領導層，我們都希望他們采取一些行動來扭轉局面，但他們都無法辦到。因此，我們現在要出售，但若我們把它賣給一家又是失敗（扭轉局面）的公司，那不值得。”

他也堅持，政府必須嚴格遴選買主。