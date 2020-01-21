李文材：防范武漢肺炎 或擴大監督入境









（雪邦21日訊）中國武漢新型病毒“武漢肺炎”（NCOV）疫情持續，衛生部副部長李文材到吉隆坡國際機場進行巡視時大派定心丸，聲稱全國主要國際機場仍“穩守關卡”，我國暫未出現病例。不過，為了提升安全水平，衛生部正在探討擴大監督入境大馬的中國公民，以及從中國回國的大馬公民，不僅限於來自武漢，以策安全。

李文材接受訪問時說：“我們也收到武漢肺炎存在人傳人感染的高風險，我們正在探討應對措施，包括探討這項建議（擴大監督區域），一旦有決定將會公佈。”

機場高度戒備

他表示，衛生部肯定會加強防範措施，高度戒備，特別是在所有國際機場入境大廳設立24小時體溫自動掃描器站，檢測所有國際航班乘客的體溫。

李文材指出，随著武汉肺炎疫情爆发后，卫生部已即时在全国主要国际机场落实防疫措施，包括以人体热能探测机，针对机场所有入境乘客进行体温扫描。根据当局数据显示，至目前为止共针对2494班机乘客进行扫描，其中包括25万8246名各国乘客及8808名空乘人员。

“被掃描的空乘人員及乘客，當中有61人因體溫過高或發熱，而被接受進一步身體檢查，慶幸的是，暫時沒有出現疑是病例，被進一步檢驗的乘客也無需隔離。”

李文材是於今午4時抵達吉隆坡國際機場入境處，在雪州衛生局局長拿督扎哈里等官員的陪同下，了解防疫措施及體溫熱能探測器的操作模式，確保該新型冠狀病毒不會擴散至我國。

他補充，世界衛生組織（WHO）目前仍未確定武漢肺炎，是否能通過人際傳播，不過由於它是冠狀病毒，因此人際傳播的機率非常大。無論如何，該組織將會在明日連同中國當局召開緊急會議，屆時將會有更多的相關消息陸續公佈。

“除了武漢，中國北京、廣東及上海已經出現病例，甚至在日本及韓國也出現武漢肺炎病例。一般相信，數據會在數日內持續攀升，至於此新型冠狀病毒的死亡率，需待世界衛生組織的報告。

他在巡視體溫熱能探測器時，向媒體解釋道，該儀器設立在入境處，將通過熱能探測掃描所有入境者，被掃描者的體溫會出現在儀器屏幕上，一旦有異常，就會發出警報，有關人士需要進行進一步檢驗，若出現疑是病例，會立即送往雪州雙溪毛糯醫院接受隔離。

另一方面，李文材也呼籲所有曾經前往中國並回馬的人士，在14天內若出現發燒、感冒等肺炎的症狀，務必前往臨近醫院接受檢查。由於武漢肺炎的初期症狀與流感相似，目前暫時未有疫苗，因此希望市民應保持警覺。