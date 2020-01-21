落實兒童安全椅條例 陸兆福：監督未執法

（文冬21日訊）交通部長陸兆福表示，交通部今年1月起強制性推行的兒童安全座椅的條例，目前僅是監督尚未正式執法。

他說，兒童安全座椅的政策目的是確保孩子的安全，有賴於父母的醒覺，畢竟孩子的安全很重要。

今天下午，陸兆福在加叻大道特許經營公司Anih有限公司於加叻大道文冬收費站主辦的道路安全運動推展禮後，在記者會上這麼表示。

“記錄顯示，從2007年到2017年的10年裡，有1559名的10歲以下的兒童在車禍中不幸喪命。”

另外，他也籲請國民上車時務必係安全帶，把它當成生活的良好習慣，就像上飛機，人們自動會係安全帶。

陸兆福致詞時也表示，根據警方資料，我國的交通意外死亡率增加，每年平均有7000至8000人死亡，以及2萬5000人受傷。這意味每天有20人不幸死於公路上。

對於東海岸鐵路計劃的路線圖，他說，目前才展示一個星期，他還沒接到人民的回饋，歡迎大家提供寶貴意見。

出席者計有水務、土地及天然資源部副部長東姑朱比里、文冬區國會議員黃德、美律區州議員李政賢、文德甲區州議員胡智雲、吉打里區州議員雪芙拉、沙拜區州議員卡瑪吉、柏朗埃區州議員拿督斯里安南耶谷，以及各政府部門官員。

大會也招待文冬老人院和特殊兒童康中心學享用美食和派發紅包。

大道10%折扣僅限普通汽車

配合華人農曆新年，加叻大道和東海岸大道將於25日年初一零時開始至晚上11時59分給予折扣10%，只限普通汽車。

加叻大道特許經營公司Anih有限公司營運長拿督聶法茲表示，在農曆新年的23日年三十至25日年初一，遊子從吉隆坡返東海岸家鄉，車流量攀高峰，以及27日至29日是遊子出城，車流量也會增加。

“因此，我們預料在新年期間，將有25萬車輛使用加叻大道和東海岸大道，比平時每天的15萬6000車流量增加約60%。

今日下午，聶法茲在加叻大道文冬收費站舉行的新春佳節道路安全運動儀式上，致詞時如是表示。

他說，在佳節期間，大道巡邏隊將增加550人手應對，也會加緊巡邏工作，以及給予任何交通意外的援助。