TAA-ETF確定人數即可匯款 魏家祥：無需要教職員名單

（亞依淡21日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥表示，若拉曼大學學院校友總會教育信託基金會（TAA-ETF）有誠意捐助拉曼，只需確定教職員人數，並移交款項或匯款至拉曼教育基金戶頭即可，不明白為何還要教職員名單。

魏家祥今日在臉書針對TAA-ETF索取拉曼教職員名單一事，作出回應。

他說，TAA-ETF與拉曼針對政府撥款之使用保持書信往來溝通，在這些正式書信往來中，僅提及撥款使用於學生獎學金等相關事宜，完全未提及教職員的資金發放。

“然而，TAA-ETF昨天突如其來在記者會上要求索取名單，以發放所謂的回饋金，為何發布會內容與正式信函截然不同？這是寫一套講一套做一套？還是配合林冠英的政治需要？”

不符合政府財務作業程序

他指出，在法律層面而言，拉曼管理層基於個人資料保護法令（PDPA）的限制，要如何提供教職員名單予校友會？

“政府的撥款不交由教育部移交給拉曼，任由某一個校友會擅自作主，這是否符合政府的財務作業程序？”

他認為，如果希盟政府給予拉曼的“行政撥款”交由民間團體TAA-ETF發放，那麼國內其他國立及私立大專學府，是否可依樣畫葫蘆，紛紛要求各自校友會向政府爭取教職員“回饋金”，希盟政府將如何應付，顧此失彼？

“TAA-ETF執意要繞過拉曼管理層，直接撥款至教職員，這明顯是不信任拉曼管理層，既然TAA-ETF對拉曼管理層沒信心，那為何還要撥款給拉曼管理層遴選的教職員？”