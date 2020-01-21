讓我們團圓過年 父尋失踪12天憂鬱症女





（蒲種21日訊）一名患有憂鬱症的女郎陳愛慧，自本月9日那天離家至今12天仍下落不明，其父親希望女兒早日回家，和家人一同歡慶農曆新年！

心急如焚的父親陳福財（65歲）及母親鄭秀美（65歲），今日在馬來西亞人民社警總會長關志庭及蒲種社區福利會主席劉有福的陪同下召開新聞發布會，希望通過民眾的力量，協助他們尋找失踪多日的陳愛慧（38歲）。

陳福財說，患有憂鬱症的陳愛慧，本月9日那天和他一同前往靈市SS2的榴槤檔營業時，趁他外出送貨期間出走，迄今12天音訊全無，他們非常擔心女兒的安危。

“她離開前身無分文，也沒有攜帶手機，估計在這段期間無法購買食物充飢，她可能會向民眾或食肆討食。”

離開前身無分文

他說，女兒失踪當天身穿上衣和短褲，雖然有人說曾在雙威金字塔一帶看見陳愛慧，家人獲知後曾前往該區尋找，惟卻沒有尋獲。

“她患了憂鬱症約七、八年，必須定時服用藥物，這十多天她都沒服用藥物，我擔心她幹傻事。”

他說，陳愛慧失踪迄今超過10天，相信她在這段期間沒有沖涼，身體及衣物估計都已發出異味。

據了解，這是陳愛慧第二次出走，她於兩年前首次出走，當時也是失踪約兩個星期，最終在媒體的協助下尋得她的踪影。

“女兒向來比較文靜，但她與人溝通不成問題。我們已前往警局報案，但截至目前為止還沒有任何進展。”

鄭秀美為女兒出走一事，感到擔心又著急，她在新聞發布會上呼籲女兒趕快回家歡慶農曆新年，還答應會帶她到馬六甲遊玩。出席新聞發布會者包括陳福財的另一女兒陳愛麗。

關志庭冀公眾助尋人

另一方面，關志庭呼籲任何曾經見過陳愛慧的食肆業者或民眾，在獲知她的消息後，馬上與他或其家人聯繫，讓他們一家人能在農曆新年前團聚。

“根據其家人說，她失踪前身上並沒攜帶現金，我們相信她肚子餓時，會向食肆業者或民眾討取食物，因此我呼籲食肆業者留意是否是陳愛慧。”

他說，任何有陳愛慧消息的民眾，可聯絡他本人（018-268 3999）。