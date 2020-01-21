佳節貨品短缺不新鮮 YPKPMM促商家遵守條例

（八打靈再也21日訊）馬來西亞社會福利基金會（YPKPMM）說，他們發現市場在佳節期間出現貨品供不應求及新鮮不足的情況，因此促請商家確保高峰期的貨品供應充足。

社會福利基金會執行顧問拿督斯里沙哈和基金會成員，前往靈市NSK霸級市場，巡視農曆新年的其中13項統製品的價格。

作為政府的耳目，社會福利基金會協助國內貿易及消費事務部及衛生部，監督商家是否遵守佳節統製品價格及衛生條例，並向當局舉報違例行為，以保障消費人的福利與權益。

社會福利基金會通訊與公關主任莫哈末諾哈菲茲說，他們對NSK霸級市場的物價感到滿意。

洋蔥雞肉需求量高

他說，消費人在佳節的需求量相當高，尤其是洋蔥及雞肉等，因此商家必須確保貨品供應足夠，避免出現不新鮮的問題。

“基金會發現，在郊區巴剎，有部分商家會趁機牟取暴利，或不遵守貿消部的標價條例，有者甚至把運輸成本轉嫁給消費人。”

莫哈末諾哈菲茲說，基金會全年在監控市場價格的行動，在佳節期間則會監督商家是否遵守貿消部條例及統製品價格。

“不過，基金會因為總部在吉隆坡，也就著重對巴生河流域地區的超市、巴剎的價格監督行動。通常是每組3至5人，身穿便裝出巡，暗中監督違例者。”

貿消部規定農曆新年期間16種需求量較高的食品為佳節統製品，所有被列為佳節統製品的食品價格均不可高於頂價，被列為統製品的食品包括活雞、標準雞（包括雞頭、雞腳和內臟）、超級淨雞（僅是雞身）、A/B/C等級雞蛋、印尼及中國進口包菜（不包括北京包菜）、紅辣椒、番茄、中國馬鈴薯、中國大蒜、白鯧魚、大蝦、生豬、豬肚及五花肉。

陪同巡視的包括社會福利基金會副主席拿督施達和理事李耀邦。