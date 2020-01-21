檳電子泊車問題多 輸錯車牌開錯罰單







（檳城21日訊）停車系統問題層出不窮待改善，峇央峇魯巴剎公會主席陳建木強建議檳島市政廳，改善執法時人為與電子泊車系統的技術錯誤，讓業者、民眾與消費者可安心善用先進技術，更放心到巴剎作業、購物或用餐。

陳建木強說，他在2020年開年面對2起泊車系統投訴，希望檳島市政廳的相關部門關注。

他指出，首起投訴是執法官員看錯和輸錯車牌號碼，結果開錯罰單給車主，還連累另一個不知情的車主無辜中招。

相近時段重覆收費

他說，在這個人為疏忽上，接罰單的車主實際上已使用系統應用程式付費，並沒有違例，卻被持儀器前來檢查車位系統的執法員輸錯車牌號碼，結果開出錯誤的罰單給不對的車主。

“儘管這名車主可不必加以理會，反正他即沒有犯錯，被罰的也不是他的車，但他替平白無辜被輸錯車號的車主喊冤，和感到不值，要是不反映這個問題，不就很多人平白接罰單後還蒙在鼓里？”

他建議當局糾正這個人為疏忽，讓執法員確定資料正確後，才秉公執法。他說，另一起投訴是一對業者夫婦因缺乏溝通，在差不多相同的時段為同一輛車通過電子停車系統重覆付費，他們在停車時段只有微差出入，系統竟能成功接納2次收費，讓他們費解和破財，白白多付了一次停車費。

王宇航：車主可挺身指正

鑑此，檳島市議員王宇航受詢時分享看法，也同意把以上2起執法疏忽與電子技術問題帶入檳島市議會討論，以尋求改善。

他建議民眾在遇上執法官員看錯或者輸錯車牌號碼，開錯罰單時挺身指正或通知當局，即到服務櫃台反映實情，讓當局改善執法水平。

他解釋，這種個案，各方皆不會受罰，因為執法單位有拍照可求證。“執法過程有拍下車輛照片為證，通知當局對任何一方都不會有損失，反而當局會根據照片的車牌糾正錯誤，也不會向2個涉及的車主追究罰款或責任，所以任何一方都不需要擔心。”至於電子停車系統，竟能在相近時段向同一輛車重覆收費的紕漏，他表示會將此個案，帶入市議會研討。