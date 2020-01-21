一生弘揚孫中山南來檳起義 檳島才女吳美潤離世







（檳城21日訊）她一生弘揚孫中山南來檳城起義及書法，檳島才女吳美潤走完了54年的精彩人生。

孫中山南來檳城起義電影《夜明》監製人吳美潤，去年12月26日在檳城醫院動手術後就一直昏迷不醒，留在加護病房。最後因細菌感染不幸於週一下午四時離世。

細菌感染逝世

吳美潤嫂嫂邱麗娜今日接受光明日報採訪說，美潤個性樂觀，熱愛生活，積極投入於檳島歷史，推崇老歌及書法。

“她在進入手術室前，一直叫大家放心，說她很快就會好起來，她要在農曆新年在大家面前揮春，贈給有緣人。”

吳美潤生前曾擔任前檳州旅遊文化委員主席紀碧真行政議員助理，協助檳州古跡文化維護與推動。

吳美潤對檳島歷史了解深刻，尤其是孫中山早年南來檳城發動革命，推翻腐敗的那一段歷史。

2001年，在時任檳首長許子根的穿針引線下，吳美潤與中國製片人王建成兩人根據本地文史家張少寬著作《孫中山與庇能會議》的史實，將孫中山於1910年9次起義失敗，流亡日本又被驅逐出境後，落難檳島，獲得當時檳城華僑慷慨解囊，東山再起，策劃廣州黃花崗起義的革命事跡搬上銀幕，該電影就是《夜明》。

此劇於2007年中在北京人民大會堂首映，導演為香港的趙崇基。《夜明》的演員與幕後人員來自馬來西亞、中國、香港與台灣。

與阿茲敏是大學同窗

此劇也在宏願開放大學籌募獎學金義演，並在中、美幾個影展電影節獲獎。

時任中國副主席胡錦濤及台灣總統馬英九前後訪問檳島，吳美潤擔任翻譯，在兩岸領導人面前講述孫中山南來檳城革命事跡，引起矚目。

吳美潤是五十年代黃梅調歌后靜婷影迷，與靜婷私交甚好。檳城大華戲院近年重新開放，放映靜婷幕後代唱的“梁山伯與祝英台”電影，吳美潤擔任主講人，為老歌掀起一波高潮。

吳美潤畢業於檳華女中，負笈美國明尼蘇達大學深造。她生前在臉書留言，經濟部長拿督斯里阿茲敏是她大學同窗，對待人和藹可親的阿茲敏印象深刻。吳美潤寫得一手好書法，生前在檳華校友會教過書法，也通過書法行善。

她也從外婆那裡學到端午節養生午時水的製作，每年端午節，都會親自製作午時水送給有緣人。

吳美潤靈堂設於白雲山殯儀館，定於週三上午11時出殯火葬。家屬將根據她生前交待，塵歸塵，土歸土，將她的骨灰灑在檳城海上。