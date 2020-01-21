阿都拉昔：成3獨立實體 建議選委會重組

（吉隆坡21日訊）選舉改革委員會（ERC）主席丹斯里阿都拉昔透露，該委員會將建議重組選舉委員會，讓它成為三個獨立實體，即執行選舉法令的選委會（SPR）、執行選舉事務的“馬來西亞選舉”（Elections Malaysia），以及執行選區劃分工作的選區重新劃分委員會（EBC）。

不過，他說，若要落實選舉改革委員會所提出的建議，還得修改有關成立選委會的《聯邦憲法》。

選委會只負責政策法令

他接受每日新聞訪問說，選委會在這重組下依然存在，只是形式不同，即是作為獨立機構，不再執行選舉，負責政策與法令的制訂以及執行選舉法令。

至於暫時命名為“馬來西亞選舉”，阿都拉昔說，它是一個執行選舉事務的機構，除了提供選民資料、投票地點及投票設施，也將執行選舉事務直至公布選舉成績。

“負責執行選區劃分工作的選區重新劃分委員會，其成員只會在有需要時才委任，這個委員會是每8年進行重劃選區時，才由政府成立。作為一個獨立機構，它必須獲得人民的信任，以在自由與公正的環境下執行任務。”

阿都拉昔表示，一旦選委會分為三個獨立機構，往後將不會再有人指控選委會辦事不公正，或偏袒一方。

他說，選舉改革委員會這項重組選委會建議，可以在修改法律後即刻實施。

他說，為了確保不會發生濫權，選舉改革委員會也建議授權選委會負責政黨註冊與稽查選舉開銷事務。

49改革建議呈首相

改善選舉與法律制度，選舉改革委員會在已提呈給首相敦馬哈迪的中期報告，提出49項選舉改革建議。

不過，選舉改革委員會將著重報告的15項改革建議，有科學研究調查、與先進國家的選舉制度比較，以及獲取各方的意見。

專注在選舉制度、管理機構、選舉登記與政黨、競選管制、政治獻金以及媒體自由的中期報告，內容也涵蓋選舉程序、道德守則、觀察員、執法、看守政府、民眾與機構合作以及公民教育和選民課題。

阿都拉昔說，選舉改革委員會提出的49項建議中，有30項建議只涉及修改局部選舉法令及《聯邦憲法》，因此可以在第15屆大選執行，其餘則需要較長時間處理。

他說，重組選委會成為三個獨立實體是最容易落實的建議。

研究州席選人國席選黨

他也透露，該委員會正在研究在州議席落實簡單多數當選制（firstpass the post），在國會選區則落實比例代表制（proportional representation）。

他指出，簡單的制度是簡單多數當選制，即由選民投選所要的候選人，比例代表制則需要選民選擇政黨。受歡迎的政黨將得到更多的議席。

“如果選舉改革委員會要突出這一點，就得做出更多改變，而最重要的是獲得民眾的接受。”

“有一些人不能接受，他們要直接投選候選人。因此，這兩項選制需要冗長時間處理。”

捐政治獻金須公開身分

阿都拉昔說，選舉改革委員會在中期報告中建議，任何要捐獻政治獻金的人士必須介紹自己及公開身分，不能保持“安靜”。

他舉例說，若有人捐出100萬令吉，這筆款項必須進入戶頭作為交易證據。除了必須有捐獻者的姓名，而且政黨必須在年底的審查列出募集資金的用途。

他說，選舉改革也建議政府捐錢給政黨。

但他坦言，由於這需要很大的開銷，若要落實可能需要花費很長時間。

授權選委會管制媒體報導

選舉改革委員會考慮制定專為選舉的法令，以授權選委會對媒體有關選舉的報導進行管制與監督。

阿都拉昔說，一旦發現媒體的報導非常“糟糕”時，選委會將通知他們以便更加平衡且對各方公正，以達到民主。

他說，選舉改革委員會也考慮管制看似比較自由的社交媒體。

他說，選舉改革委員會正與通訊及多媒體委員會討論成立專為選舉的法令。

“舉例，當競選期結束，也不能通過社交媒體進行宣傳，很多國家有這類的管制，如菲律賓。”

制定看守政府手冊

針對看守政府問題，阿都拉昔說，選舉改革委員會將會制定一個看守政府的書面慣例或內閣手冊，而不再只是根據慣例或現有的“習俗”，但這個書面條規必須獲得各方，不論是政府或反對黨的同意。

“選舉改革委員會會建議給予更長的競選期，包括為期兩天的冷靜期。目前的情況是，競選期於午夜12時結束後，選民便於隔天去投票。”

為了讓選民更踴躍投票，他說，該委員會也建議設立更多投票站，以減少選民的等待投票時間。

有關候選人的提名，阿都拉昔說，除了在提名中心，選舉改革委員會也建議通過網站提名。

他說，所有選民都應該給予投票便利，而這將通過特別投票方式進行，譬如在沙巴登記的選民，可以在半島投票，即使是在醫院及監獄，他們也可以在那里投票。

他說，對郵寄選票，選舉改革委員會建議委任大使館官員為選舉總監，他們將負責計票及傳回選票成績，如此一來便可以避免選票沒有送到計票中心的問題發生。