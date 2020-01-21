控沒申報收納吉100萬 沙里爾否認有罪

（吉隆坡21日訊）聯邦土地發展局前主席丹斯里沙里爾因沒有向內陸稅收局呈報來自前首相拿督斯里納吉的100萬令吉，而於今日被控上地庭，但他否認有罪。

現年71歲的沙里爾在法官阿祖拉面前聆聽通譯員宣布控狀後，表示不認罪。

根據控狀，沙里爾沒有在2013年估稅年的所得稅申報表呈報真正收入，抵觸《1967年所得稅法令》113（1）（a）條文，進而涉及洗黑錢。

控狀指出，他沒有呈報從納吉接獲一張100萬令吉的AmIslamic銀行支票，該張志期2013年11月27日。

該張支票於2013年11月28日存入被告的大眾伊斯蘭銀行戶口，因此，被告被控直接涉及非法活動收益的交易。

沙里爾被控於2014年4月25日在端姑阿都哈林路政府辦公大樓的內陸稅收局分行，作出上述罪行。

他在《2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令》4（1）條文下被控，一旦罪成，可以被判處罰款不超過500萬令吉或坐牢5年，或兩者兼施。

主控官是諾茲拉蒂依茲哈妮和聶哈絲麗妮副檢察司，沙里爾的代表律師則是沙魯沙茲萬和法米。

沙里爾獲準以35萬令吉及一名擔保人保外候審，同時交出護照給法庭保管。控方原本建議的保釋金為50萬令吉。

另外，地庭擇定案件於2月24日過堂。