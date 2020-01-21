5公里外見濃煙 消拯員險被燻倒 火燒洋垃圾廠









（雙溪大年21日訊）洋垃圾廠搬遷後留下大堆廢料包括棧板、塑廢料及電子廢料等，在炎熱天氣下引發火患後，火勢一發不可收拾，熊熊烈火瞬間將大堆廢料吞噬並將其中一間搬空的廠房燒毀，2名消拯員滅火時更被惡臭的塑料嗆到感覺不適後由醫務人員協助下離開。

這場火患是於今午12時許，發生在峇甲亞蘭肯巴斯輕工業區內，現場觀察，2間洋垃圾廠搬遷後在廠房內外留下大批廢料，包括看起來像“泥土”的電子廢料。

根據自稱該廠房管理員的華裔中年受詢時指出，有關廠房已經操作約6年，數個月前才搬走。他說，廠方原本打算將大批的廢料運走，豈料一拖再拖後引發火患。

5公里外見濃煙

雙溪大年消拯局接獲投報後派出多名消拯員到場，來自瓜拉姆拉縣一帶的各義消隊也紛紛趕抵現場支援，滾滾濃煙沖天而上，遠在5公里外的老街場或大年市區都可以清楚看到。

被燒毀的其中一間廠房不斷發出爆炸聲，當局為了安全起見將圍觀的民眾驅散，消拯員面對水壓低的情況，除了峇甲亞蘭義消隊、雙溪大年義消隊等之外，各路義消隊接獲通知後也陸續趕抵支援。當局同時也動用泡沫式化學藥物，將火勢控制避免繼續蔓延。此外，當局也派出3輛救火車前往該輕工業區後的馬來甘榜，消拯員將火路切斷後火勢並沒有進一步蔓延到村屋。

雙溪大年市議員韋國梁接到通知後，也趕抵現場了解火災情況。

他指出，有關廠房乃印裔業者經營，他前後接獲多次投訴後要求市議會採取行動，而市議會執法組發出指示後，有關廠房已經在數月前搬遷。

據了解，該洋垃圾廠較早已經發生過火患，不過情況並不嚴重。