沙拉胡丁：逾1萬燕屋 燕窩產品今年出口目標15億

（八打靈再也20日訊）農業及農基工業部長拿督沙拉胡丁聲稱，政府已定下今年淨燕、毛燕及燕窩加工品的全年出口，合計將達總值15億令吉的目標。

他今日為毛燕處理中心國際網農（NetFarm International）私人有限公司主持開幕後提到，2019年燕窩及其加工品的出口總值為11億令吉，而政府今年定下了實現15億令吉的出口總值目標。

他表示，已向獸醫服務局（DVS）登記的國內燕屋目前為1萬1000家。而自2008年起的統計，國內共有3萬家燕屋，可是獲政府當局“大馬良好農業規範認證”（MyGAP）的燕屋只有約2000多家。

他強調，政府已縮短申請MyGAP的等待時間，不再以往般等上3年，如今6個月的時間便有回應 。因此，該部籲請更多燕農，向當局登記燕屋及申請MyGAP認證，而那些已持有MyGAP認證者，則須嚴格遵守由中國海關總署（GACC）定下條規。為了國家和燕窩的良好聲譽，政府對燕窩及加工品的出口質量是絕不妥協。

“我們希望大馬業者，致力於出口燕窩加工品至國際市場，因為像與美容相關的加工品或燕窩飲品，具有很好的售價；因此，我們也要大馬燕窩的地位，能提升至‘精品’等級的貓山王榴槤般，具有良好出口與銷售前景。”

沙拉胡丁聲稱，據他了解，毛燕每公斤可賣3000令吉，而淨燕售價則可高至1萬至1萬2000令吉。（TKM）

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中國消費燕窩年達600噸──主

NetFarm International執行主席拿督黃希裕在儀式上提及，根據中國海關統計顯示，2017年中國燕窩行業整體消費量達到600噸。

他表示，中國當局公布近年的燕窩整體消費量，從2009至2016年分別是300噸、400噸、 500噸、200噸、300噸、420噸、480噸及520噸。同樣的由2009至2017年，整體燕窩的進口量分別為7.13噸、9.22噸、7.39噸、0.01噸、0.71噸、3.14噸、22.08噸、43.38噸及77.90噸。

而據NetFarm International在文告中說明，該公司不只將與MyGAP認證持有者交易，同時也會協助燕屋經營者，透過應用程式App以申請到MyGAP的認證。

大馬燕窩商聯合會永久名譽會長拿督祝聖才則補充，燕窩是大馬的“國寶”，在經历2011年“假血燕和亞硝酸鹽”事件導致中國市場全面下架的風波後，希望國內業者能遵循有道德、正當精神來經營此項可為大馬塑造50億令吉年收益的行業。

NetFarm International首席執行員阿末尼占則籲請燕農將毛燕送至公司進行處理，因公司是絕對按照中國當局定下的出口協議行事。