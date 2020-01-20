張健仁：紅辣椒番茄馬鈴薯 農历新年增3統制品





（古晉20日訊）國內貿易及消費事務部副部長張健仁表示，2020年農历新年統制品共有16種，其中3種是新增統制品，即紅辣椒、番茄和中國進口馬鈴薯。

他說，有關統制品價格有效期從本月20日至2月2日，共14天，相比往年增加4天。

2020年農历新年統制品包括活雞、標準淨雞、超級淨雞、A、B、C級雞蛋、進口包菜、紅辣椒、番茄、中國蒜頭、中國進口馬鈴薯、白鯧魚、大白蝦、活豬、豬腩肉和豬肉。

新統制品需求量高

張健仁今早巡視石角e-mart購物商場後，在記者會上表示，這些統制品都是農历新年需求量高的產品，為體恤人民的需求，今年增加3種統制品。

“這些統制品當中，有些價格保持不變，有些降價，也有些是起價。”

他解釋，基於零售商地點、貨源價格及批發商的定價因素，所以統制品價格有起有落。

他說，在確定統制品的價格之前，貿消部會與農業部、批發商及零售商商討，確保貨源充足。

他提醒，商家不可售賣高於規定的價格，否則視為抵觸法律。

郊外區方面，張建仁說，當局考量運費問題，因此當局鑒定地區，在比較偏遠難以通行的地區，價格是包括運費承擔。

張健仁感到欣慰，許多商家非常配合執行此措施，只有一小部分商家犯錯，唯錯誤並非是提高統制品價格，而是忘了明碼標價，並放置粉紅色的標簽來提醒顧客。

他也說，如今貿消部在全國有逾2300名執法人員及逾千名觀察員扮演監督角色的角色。