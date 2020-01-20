茶葉包藏95萬元冰毒 警逮3男女





（吉隆坡20日訊）一名錫克男子在運毒期間因形跡可疑，引起公眾懷疑而報案，警方到場截查及逮捕他時，發現車上的茶葉包裝里裝有19公斤、價值約95萬令吉的冰毒，估計可供吉隆坡地區3萬7000名吸毒者吸食。警方隨後再順籐摸瓜逮捕2名男女助查，並相信這個販毒團夥背後仍有幕後集團，目前正在追查他們的下落，並有信心能逮捕他們落網。

旺沙馬朱警區主任拉惹阿哈說，這3名落網男女年齡24至35歲，警方調查發現這個團夥在吉隆坡地區活躍約一個月。

追查幕後集團

他指出，警方於上周一（13日）淩晨5時許，接獲投報指於斯迪亞旺沙有一名男子在車里形跡可疑，於是派員前去截查一名35歲錫克男子，並在他的轎車里發現18包茶葉包裝，檢查後相信這些茶葉包裝里裝著的是冰毒，因此將他逮捕。

他說，這18包冰毒相信來自北方鄰國，重約18.9公斤，價值94萬8000令吉。警方盤查嫌犯後，得知仍有兩人涉案，於是立即展開行動，在蕉賴及旺沙馬朱地區分別逮捕1名25歲女子及1名24歲巫裔男子助查。

他透露，女嫌犯是該輛車子的車主，並沒有犯罪紀律，但錫克主嫌有10項毒品及刑事的犯罪前科，也曾被判入獄，至於另一名男嫌犯則有7項前科；他們仨的尿檢都不過關。

拉惹阿哈說，警方援引危險毒品法令39B，以及15（1）（a）條文調查此案。

另一方面，他指出，隨著吉隆坡警方加大力度打擊各區內娛樂中心的毒品活動，不少吸毒者已經轉換方式，以租借公寓單位進行私人派對的方式開毒趴吸毒。這個方式目前已經成了趨勢，因此警方在加大打擊力度下，許多娛樂中心的毒品活動都已經消停。