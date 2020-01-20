林冠英指華團反爪夷文假民主 教總遺憾

（吉隆坡20日訊）財政部長林冠英日前受訪時指一些華團雖稱鼓吹多元化和民主概念，但卻反對爪夷文，並形容有關華團是假民主分子、偽君子，並將造成馬來社會的反感程度越來越高的言論，教總今日發表文告深表遺憾。

教總表示，自爪夷文課題發生以來，教總等華團由始至終沒有反對爪夷文， 而是不認同教育部的推行方式，包括把學習爪夷字納入課程綱要，導致馬來文的教學增添許多變數，並對華小帶來負面影嚮，而且也否決華小董事 會在爪夷字課題的決定權,邊緣化董事會主權。

“事實上，華團已經表明不反對學習爪夷字，但應作為課外活動，讓有興趣的學生選讀。”

此外，華團也多次表明，認同華淡小現有五年級馬來文科以多元的方式，介紹各族文字書 法藝術，包括爪夷字、中文書法和淡米爾文書法的教學內容糢式。這清楚說 明，華團根本就沒有反對爪夷文。

董教在文告中說，該組織總領導人早前也親自向財政部長反映華社對爪夷文課題的看法和意見。因此，對於林冠英指責華團反對爪夷文，造成馬來社會反感的言論感到費解，因為這不但不符合事實，而且嚴重抹黑華團，教總對此深表不滿和遺憾。

“事實上，很多友族同胞不了解爪夷文課題的來龍去脈，加上被有心人 煽動和誤導，才會出現激烈的反應。財政部長理應利用其影嚮力，向友族講解華社的隱憂，以化解誤會，而不是把問題的產生歸咎予華團，這對華團 是非常不公平的，這只會使問題更加惡化。”

教總表示，除了華社，印裔社會也不滿教育部在馬來文科增設爪夷文，而沙巴州內閣也不接受把爪夷字單元納入馬來文科目。由此可見，這是全民教育課題，而不是種族問題。

事實上，董教總和華團也在日前與掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希交流，而部長在聆聽了董教總領導人的報告後，也對外宣稱董教總沒有反對爪夷文，更不是種族主義組織。

教總認為，對於一些別有居心者為了個人議程，假借爪夷文課題來挑起各族之間的猜疑和誤解，制造族群分化和對抗。政府應採取行動加以制止，以維護國家安寧與族群和諧，避免加劇種族主義者的氣燄。我們希望財政部長在這方面扮演積極的角色。