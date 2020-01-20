飆車轉換車道 吉普車撞摩多揚長去





（八打靈再也20日訊）一輛灰色的福特吉普車於昨天在隆芙大道第298.2公里處，如同在賽車場上飆車，在公路上飛馳及轉換車道，結果撞倒一輛行駛中的摩多後揚塵而去，所幸受傷的騎士還能自行爬起來，之後向警方報案。

臉書賬號為“Syed Iqbal”的用戶今午在臉書上上載了一段長達19秒的行車記錄器畫面視頻。據知，這起意外於昨早11時41分發生。

畫面顯示一輛車牌號碼為“VDX 3136 ”灰色吉普車以閃電速度從中間車道駛來，並繞過快速車道的轎車，未料當時恰好有一輛摩多在緊急車道上行駛，不偏不倚被相信是閃躲不及的吉普車碰撞。

摩多及騎士當場跌到路肩一角，慶幸的是騎士看起來像是沒事，仍能自行爬起來；肇禍司機撞後逃。

事後，肇禍司機相信是遭網民肉搜，並發現車主是一名年齡34歲的印裔男子，住家地址分別是在巴生及隆市峇都喼。

此外，雪州交通調查及執法組主任阿茲曼說，初步調查，這名35歲的巫裔摩多騎士當時從萬宜騎車往金鑾鎮，在緊急車道上行駛；不料忽然一輛吉普車從後上前，並快速轉換車道，以致騎士跌倒在馬路上，手腳受輕傷。

他指出，警方目前透過 陸路交通局（JPJ）系統進行調查，並且鑒定肇禍司機的身份。（TSI)

他補充，警方已援引1987年陸路交通法令第42（危險及魯莽駕駛）條文展開調查。