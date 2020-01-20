疑中飽私囊282萬 2前董事1控18罪1控9罪

（新山20日訊）一家承包柔佛州政府鄉邨道路維修工程的私人公司Syarikat Infra Desa Johor(IDJ)的2名前董事中飽私襄，面對9項失信控狀及9項相關公司法令控狀，涉及款項高達282萬8433令吉15仙。

今日上午，兩名被告莫哈末再尼(64歲)和嘉米魯萊(47歲)在新山地庭面控，兩人否認有罪，分別獲準以25萬令吉和20萬令吉及1名擔保人保釋候審，並須交出護照。

莫哈末再尼面對9項失信控狀及9項相關公司法令控狀，而嘉米魯萊面對9項失信控狀。

根據控狀，莫哈末再尼和嘉米魯萊兩人在2018年4月11日和4月13日，在新山一家銀行簽發9張不同數額的公司支票給其他公司戶頭，涉嫌挪用公司款項，因此觸犯刑事法典第409（失信）條文。一旦罪成，將面對2至20年監禁、鞭刑及罰款。

此外，莫哈末再尼也因於2018年4月11日和4月13日，在沒有獲得公司股東大會授權情況下，在新山一家銀行使用公司資產，也就是簽發了9張支票給其他公司戶頭，以獲取個人利益因此抵觸馬來西亞2016年公司法（777法令）第218（1）（a）條文，並可在同法令下的第218（2）條文下被提控。一旦罪成，可面對監禁不超過5年及罰款不超過300萬令吉。

此案主控官為大馬反貪會副檢察司莫哈末慕查尼，法官法依茲，2名被告代表律師為依斯幹達沙依布拉欣和蘇固尼慕蘇。

另外，據反貪會官員披露，Syarikat Infra Desa Johor(IDJ)承包柔佛州政府屬下的鄉邨道路維修工程，同時柔佛人民基建集團（KPRJ）擁有這家公司40%股份，兩人失信行為已對州政府和柔佛人民基建集團造成損失。

反貪會也援引2009年反貪污委員會法令第40（1）條文在調查此案，充公一共81萬3253令吉30仙現款。