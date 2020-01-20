檳貿消局即起至2月2 監督農年16統制品





（大山腳20日訊）即日起至2月2日，檳州貿消局將派出150名執法官員及義工在全檳各超市走透透，以確保商家所出售的16種統制品，是低於政府規定的統制價格。

檳州消費人事務委員會主席拿督阿都哈林指出，農曆新年的統制品價格實施日期共14天，今年的統制品也從去年的13項增至16項，新增的統制品有紅辣椒、番茄和中國進口的馬鈴薯。

他今午在檳州貿消局主任里端及副主任陳進松陪同下，在大山腳阿兒瑪宜康省超市舉行的“農曆新年統制品價格”主持推展禮，較後也一起巡視超市內統制品的售價與價格標示，在場者有宜康省北馬第一區總經理占祖里。

6統制品降價

他說，今年降價的統制品有6樣，包括活雞（下降40仙）、標准淨雞（下降20仙）、超級淨雞（下降30仙）及A、B、C級雞蛋（皆下降6仙）；漲價的統制品是中國白蒜（起2令吉）、豬腩肉及豬肉（皆起1令吉）；維持價格的是入口包菜、白鯧魚及大白蝦。

阿都哈林巡視宜康省超市的統制品後，在記者會上說，該超市有7樣統制品比統制價更低。而且，所有統制品都有掛上粉紅色的價格標示。

去年破299宗

里端指出，2019年該局在所展開的檢舉行動中，其中299宗案件違反2011年統制品及反暴利法令，被充公貨品總值1300令吉，罰款額達4萬4800令吉。

“在299宗案件當中，其中40宗是在佳節期間發生，涉及的罰款額達4400令吉。有31宗案件是統制品沒有置放粉紅色的標籤，9宗案件是沒有放置價格。”

他說，2019年農曆新年期間，該局共破獲18宗案件，其中17宗沒有置放粉紅色的標籤，一宗沒有為統制品標價，罰款額達2200令吉。

若有商家違反統制品的實施，民眾可電郵[email protected]、撥電投訴熱線1800 886 800 或WhatsApp 至019-2794317投報。