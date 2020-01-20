希盟僅三四場補選敗北 大選未必輸





（浮羅交怡20日訊）首相敦馬哈迪說，儘管希盟在過去舉行的多場補選中敗選，不過這不意味希盟會輸掉大選。

“我們是輸了三四場補選，但那不意味我們會輸掉大選。”

根據《馬新社電視》（Bernama TV) 的面子書直播，馬哈迪今日在浮羅交怡出席5G網絡服務推介典禮後召開記者會時，也澄清《彭博社》與《路透社》在今早發出的新聞報道。

《彭博社》及《路透社》今日引述首相敦馬哈迪與特定媒體共進早餐時的談話，指除非政府有所改變，否則希盟可能成為一屆政府。

澄清指執政一屆報導

馬哈迪在今午澄清，他並不認為希盟只能執政一屆。

他說，他不認為希盟會成為一屆政府。首先，問題在於希盟面對前朝政府遺留的許多問題。這不像他在1981年出任第四任首相時的情況。

“以前所有事物都在恰當的位置，我做了什麼決定，事情都會順利推行。但我們現在必須重整行政系統，我們也必須找錢來償還債務……”

無論如何，馬哈迪並沒說明《路透社》的報道是在哪裡出錯。

“是的，我們輸了三四場補選，但那不意味我們會輸掉大選。那是《路透社》的意見。他們有權利發表意見。但我的意見跟他們不同。”

根據《當今大馬》報導，馬哈迪也重申，希盟政府是不善於說故事。

他承認，就宣揚政績而言，執政黨與民溝通略有不足。

惟他也以招牌式反諷語氣稱，人民大可選擇讓“竊賊”回來執政。

馬哈迪感到疑惑，為何涉及貪污濫權被控上庭的前首相納吉，還能獲得人民的愛戴和支持。

馬哈迪是在一項新聞發布會上，對外電引述他談話指希盟政府可能只是擔任一屆政府作出回應時說：“很多人都知道，希盟並不擅於說故事（宣傳）。我們甚至到了一種程度，那就是人民寧願親吻小偷的手，喚他叫做‘我的老板’（Bossku）。”

“他們認為，如果‘我的老板’要偷錢也OK沒關系。此人如今面對詐欺及偷錢的罪案審訊，我不知道人們怎可受他的影響……”

“如果他們要他回來（執政），OK啦，他們可以在第15屆大選投他，讓他回來（執政），但不要指望希盟之後再回來執政，修正他們的弊病。”

“如果選民認為他們要盜賊來治理國家，因為這些盜賊給你很多錢。那就去吧！至於希盟，我們是不會偷錢來派給人們的。”

與哈迪握手照流傳 敦馬：不會拒絕任何人

網上有流傳馬哈迪與伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺握手的照片，馬哈迪今日在記者會上受詢時強調，他會跟任何人握手，包括不友善的記者。

馬哈迪強調，他與任何人都可以招手，無論是敵或友。

“過去我也可以跟納吉（前首相）合作，現在也可以跟林吉祥（行動黨資深領袖）合作，條件是對方做對人民好的事，我都可以與他們合作。”

針對兩人握手的照片，馬哈迪他指出，伊斯蘭黨領袖因為擔憂一些事，而與他見面。

“我的立場很簡單，若我們（政府）做不對的事，就不要在國會支持我們，但要是我們做的是對的，就算他們是反對黨，也可支持我們。”

他說，這也是為何在國會，伊斯蘭黨會支持一些由希盟提出的政策。

強化經濟 有望第3季推出商業5G服務

首相敦馬哈迪說，我國有望在今年第3季正式推出商業化的5G流動通訊服務，那也是國家進入強化經濟及取得持續成長，並與國人分享國家繁榮的新起點。

馬哈迪昨晚在浮羅交怡國際會展中心為大馬5G演示計劃主持推介禮時說，我國自去年4月在布城啟動5G項目以來，一直取得良好的進展。

“這也能夠確保所有國民在2030年達到高素質生活的目標。”

他說，在國家經濟成長方面，5G通訊服務將成為創意內容的重要基建。

“5G通訊服務可以在各種領域創造新的機會，包括農業、教育、醫療保健和旅遊，都可讓涉足者實現數碼夢，並提供更高素質的服務。”

馬哈迪說，科技將繼續改變每個人處理事情的方式，我國也必須進入智能時代，倘若固步自封，國家將失去與全球經濟競爭的能力。

555無人機同時升空

“如果我們不改變，就要面對隨時被淘汰的命運，反之，那些願意提供新挑戰和充滿吸引力項目的人，將得到不計其數的機會。”

馬電訊昨晚也為出席推展禮的嘉賓帶來一場全馬有史以來最大型，共有555架無人機同時升空，長達7分鐘的精彩燈光表演。

馬航收到5項整頓建議書

首相敦馬哈迪聲稱，負債累累的馬航（Malaysia Airlines）已收到5項整頓建議書。

他聲稱，所收到的大概5份建議書之中，一些建議是不可行的。我們需聽取每個人的意見，以找出最佳解決方案。

政府一直在為這家陷入財務困境的國營航空公司尋求戰略合作夥伴。目前，馬航尚未從2014年的兩次悲劇中恢複過來，即MH370航班失蹤和MH17航班在烏克蘭東部不幸被擊落。

政府2014年通過國庫控股私有化馬航，並致力於展開重整計劃。