中資特別通道吸引中資財長：申請期縮至1個月

（吉隆坡20日訊）財政部長林冠英說，鑑於中美貿易戰懸而未決，政府將通過投資吉隆坡機構（InvestKL）“中資特別通道”（CSC），吸引中國投資商來馬投資，他也相信今年會有更多中資來馬投資。

他說，特別成立“中資特別通道”為加速批準來馬投資的中資申請以及簡化繁文縟節程序，將從原有的6至9個縮短至1個月。

“之前有不少中資投訴6個月申請期限太長，後來政府縮短至3個月，但最後決定減至1個月。”

“現在的問題是有投資者投資花冗長時間批準投資申請，他們都很著急，因為中國與美國掀貿易戰，他們不能等。”

林冠英今日見證投資吉隆坡機構（InvestKL）“中資特別通道”與4個商會和業理會簽署諒解備忘錄後，在記者會上這麼表示。

林冠英說，政府近期已批準了7項投資額高達76億令吉的外來投資項目。這些投資不只來自中資，也包括世界各地。

此外，林冠英在致詞時表示，中資特別通道將展開更加凝聚和集中的努力，以吸引、促進和支持所有與中國來馬投資有關的投資機會。

“這個通道將專註於吸引和支持在中國的中國公司和全球跨國公司，在東盟、亞洲其它地區或世界各地擴展新基地。”

“InvestKL的任務是監督和推動中資特別通道的任務，它將制定和調整戰略，以吸引來自中國的高科技、高價值和高影嚮力的投資。”

InvestKL負責監督推動

“中資特別通道將能夠了解投資者的需求，並幫助他們應對新國家的特質。通過適當的管道和機構，包括大馬投資發展局（MIDA）、馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）、區域和州政府投資促進機構，以及各種個商會和商業協會，可以加速所有申請。”

中國是最大貿易夥伴

財長林冠英說，目前中國是130多個國家包括大馬在內的最大貿易夥伴國。

他表示，2018年，馬中的商品貿易總值為3138億令吉，大約占大馬與世界總貿易額1.88萬億令吉的16.7%。

“隨著全球貿易緊張局勢的緩解，我相信我們今年會做得更好。”

他表示，大馬的基礎強穩，政府樂觀認為今年的經濟增長將比去年更好。

“ 政府預計國內生產總值增速將從去年的4.7％增至2020年的4.8%。近期制造業改善上升了0.5點至50，為15個月來最高，顯示未來幾個月的經濟表現會有所改善。”

“許多創新的高科技中國制造商可以利用大馬的價值主張，不僅在制造結構方面，而且與其他國家相比也具有成本競爭力。”他表示，中國正迅速成為技術創新大國，在這方面，我們認為從中國吸引高科技、高價值和高影嚮力的投資來支持我們的數碼議程非常重要。

冀兩年達50億投資額

投資吉隆坡機構主席拿督斯里任廣才表示，該機構的目標是在未來兩年，中資來馬的投資額達到50億令吉。

中資特別通道主要吸引的中國投資包括消費技術、智能技術、再生能源、醫療技術、醫療設備、電子與電器產品、機械工程、化學以及航空航天領域。

林冠英：處理南北大道比前朝好

財政部長林冠英駁斥前首相拿督斯里納吉，並表明希盟政府在處理南北大道（PLUS）課題上較前朝政府好，因為雖然政府延長南北大道（PLUS）20年特許經營權期限，但政府並不允許調高過路費及政府並不需賠償。

他今早出席見證投資吉隆坡機構（InvestKL）“中資特別通道”與4個商會和商業理會簽署諒解備忘錄後，就納吉做出的指控如是回應。

他提到，國陣在2011年延長南北大道20年特許經營權期限，但卻允許每3年調漲5%過路費，若沒調漲，政府就需賠償。

“不像希盟政府，首相敦馬哈迪宣布延長南北大道20年期限，在20年期限中我們沒允許調漲過路費，也無需賠償。”

“在這里我們在各個方面都處於優勢，這個政府拒絕前朝政府的私營化利潤和社會化虧損的政策。我們要讓利潤回歸人民。”

林冠英聲稱，國陣說可在一兩個收費站停止收費，我們可以這麼做，但更重要的是，南北大道是最大的，這是一個轉折。“正如我常說的，我們用實情和數據來解釋，什麼才是讓人民真正獲益。”

前首相拿督斯里納吉早前指控，希盟政府不是降低南北大道（PLUS）過路費18%，而是加長111%的過路費期限。

他在臉書撰文說，南北大道還有18年就可廢除，但卻再延長20年成為38年，這是加了111%的年限，也意味著使用者需多付73%的過路費。

白天：馬中貿易額5030億創新高

中國駐馬來西亞大使白天聲稱，2019年中國與馬來西亞的雙邊貿易額創下歷史新高，達1240億美元（約5030億令吉）。

他在見證投資吉隆坡機構（InvestKL）“中資特別通道”與4個商會和業理會簽署諒解備忘錄後提及，去年中馬雙邊貿易額比2018年的1086億6000萬美元（約4430億令吉）增長了14.2%。這也顯示，在45年的中馬雙邊關系中，中國投資者繼續支持和對大馬有信心。

他強調，當我們的投資者來到大馬時，他們不僅要看到國家的基礎，也要看兩國之間的雙邊關系及他們的長期期望。

他深信，隨著令人鼓舞的投資氣氛和與大馬的友好關系，中馬將繼續密切合作，並增強中資對大馬投資機會的認識。

白天表示，雙邊貿易中有一部分與投資有關，當中國投資者來到大馬設廠時，他們從中國購買設備。一旦產量增加，一部份的產品就會大量賣回給中國。

“中馬兩國將在今年繼續推動雙邊關系。此外，2020年也是中馬文化和旅游交流的一年。因此，隨著越來越多的人湧入，中國投資者將對大馬有更好的了解，這將鼓勵他們的投資。”