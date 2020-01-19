兩萬燈飾搭配芬芳花卉 檳極樂寺新春燈會亮燈





（檳城19日訊）檳城極樂寺新春燈會今晚正式亮燈，逾2萬盞祈福葫蘆燈等各類燈飾，搭配滿寺芬芳嬌豔的花卉，讓這座依山而建的百年古剎燈花相映。燈會即起進行至2月21日，即農曆正月廿八日，歡迎大家前來賞燈，共沾福氣。

從除夕至農曆正月十五，即本月24日至下月8日，燈會時間為每天晚上7時半至午夜12時，開放範圍為全間寺廟、萬佛寶塔、大殿及觀音聖像八角亭；至於農曆正月十六至正月廿八，即下月9日至21日，燈會時間為每天晚上7時半至10時，開放範圍為萬佛寶塔及大殿。

極樂寺長老日恆法師在儀式上致詞時說，該寺自1983年不間斷每年舉辦新春燈會，布施點亮的祈福燈雖從當年的逾200盞增至如今的7000盞，但從中獲得的款項仍不足以應付籌辦燈會的龐大開銷。

他指出，籌辦燈會需要120萬令吉，而從每盞祈福燈獲得的款項是60至100令吉，乘以7000盞祈福燈，所獲總額約為50萬至70萬令吉；加上檳州政府及財政部長各別撥款10萬令吉後，與總開銷120萬令還有一段距離，仍需要各界繼續支持。

另一方面，日恆法師也說，極樂寺後山在2017年11月的暴風雨中崩塌，州政府當時命令極樂寺把擋土牆做好，而他也不敢違抗州政府的命令，馬上著手興建擋土牆，目前雖未完全做好，但已不再有水流，已不存在危險。

他透露，極樂寺撥出600萬令吉興建擋土牆，希望善信理解該寺把收到的善款用在有需要之處。

日恆法師坦言，為了解決該寺停車位不足的問題，該寺在未向當局申請和批准的情況下，在大雄寶殿旁動工興建多層停車場，於早前接獲當局停工令。他已回信當局，承諾將盡快補上圖測。

他說，該多層停車場工程已經停工，但為應付今晚亮燈儀式的善信車輛，該寺決定開放了已建好的兩個樓層，供善信泊車。

儀式上，大會移交總共4萬2000令吉慈善金予12個組織。這4萬2000令吉包括去年托缽活動籌獲的3萬8000令吉及極樂寺撥出的4000令吉。

這12個受惠組織是檳城痙攣兒童協會、檳城地中海貧血症協會、威北殘障兒童協會、檳城濟世之家、檳城特殊兒童中心、拉瑪克里斯南兒童院、怡然精舍福利中心、檳城保護兒童協會、檳城智障兒童福利協會、聖約瑟兒童之家、聖能靜養院及極樂寺基金。

出席亮燈儀式者包括極樂寺方丈賢觀法師、檳州首席部長曹觀友、財政部長林冠英伉儷、洪福寺主持文健長老、上議員林慧英、升旗山區國會議員黃漢偉、阿依淡區州議員黃順祥、泰國駐檳城總領事。