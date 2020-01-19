警大規模突擊行動 取締逾兩千輛疑涉飆車摩多





(北海19日讯) 武吉阿曼交警调查与执法组今晚联合槟州警方展开大规模的突击行动，在峇眼亚占外环公路取缔截停逾2000辆疑涉及飙车活动的摩多骑士。

这项突击行动于晚上7时开始，警方封锁峇眼亚占至北海的来往出口方向设立路障，拦截涉嫌飙车活动的摩多骑士。

这些受拦截的摩多，交警拔掉他们的摩多车锁匙，並喻令他们用手推摩多，从峇眼亚占收费站推到北海警局，足足有2公里，也使整个交通顿时陷入展开，一共多达2000辆摩多被取缔，交通顿时陷入瘫痪。

不少道路使用者被困在车龙内，足足一个小时多，加上突然下起大雨，让疲惫不堪的民众和摩多骑士感到不耐烦，而不停鸣笛和责备警方。

警方共花费了一个小时多，将所有涉嫌飙车的骑士押回警局，交通(北海19日讯) 武吉阿曼交警调查与执法组今晚联合槟州警方展开大规模的突击行动，在峇眼亚占外环公路取缔截停逾2000辆疑涉及飙车活动的摩多骑士。

这项突击行动于晚上7时开始，警方封锁峇眼亚占至北海的来往出口方向设立路障，拦截涉嫌飙车活动的摩多骑士。

这些受拦截的摩多，交警拔掉他们的摩多车锁匙，並喻令他们用手推摩多，从峇眼亚占收费站推到北海警局，足足有2公里，也使整个交通顿时陷入展开，一共多达2000辆摩多被取缔，交通顿时陷入瘫痪。

不少道路使用者被困在车龙内，足足一个小时多，加上突然下起大雨，让疲惫不堪的民众和摩多骑士感到不耐烦，而不停鸣笛和责备警方。

警方共花费了一个小时多，将所有涉嫌飙车的骑士押回警局，交通才慢慢恢复顺畅。才慢慢恢复顺畅。