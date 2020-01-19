楊祖強：習慣用現金 國人需時適應電子錢包

（怡保19日訊）霹靂州行政議員楊祖強說，在一些先進國家，電子錢包已經使用很久，而在我國大部份國人仍習慣使用現金付款。雖然政府最近發放30令吉電子錢包，讓電子錢包有一個開始，不過政府並非要逼國人使用，畢竟國人仍需時間去適應。

“要是讓所有商家開始使用電子錢包交易，那位於甘榜的雜貨店並沒有準備好，因此，州或聯邦政府在推行任何計劃時，是需要給予國人適應期。”

楊祖強今日為怡保美園Container Kebab主持開幕後，在記者會如此指出。

他表示，Container Kebab是霹靂州內最大的戶外貨櫃攤販，類似的經營點子新穎。

“目前是一個講求革新的時代，因此在設於策略性的地點後，更能吸引游客到來拍照打卡。”

他認為，旅游業可以為國家及國人帶來很多好處，在一些先進國家，如日本、韓國和新加坡，旅游領域已經成為他們的一項收入來源。

“旅游業一旦發展，連帶也會帶動其他行業的發展，甚至讓國人可以從中獲得工作機會。今年是大馬旅游年，希望國人為此準備好，以吸引更多人到來旅游。”

Container Kebab董事胡光陽指出，Container Kebab在我國共有10間設在吉隆坡、森美蘭和柔佛的店，而怡保店則是Container Kebab在怡保的首間店。為配合新店開幕，除了首250份Kebab以3令吉優惠售出，他們也邀請孤兒院前來品嘗，並獻上捐款，以回饋社會。

他表示，Container Kebab怡保店已經營業一個月，擁有不錯的反應。尤其是晚間，成為了人們聚集的好地方。他們也計劃在不久後在2個地點，即九洞和白蘭園的Caltex油站開設Container Kebab。

他提及，Container Kebab的營業時間是星期一至星期四中午12時至晚上9時30分，星期五至星期日每天中午12時至晚上11時30分。