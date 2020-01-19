搗網賭中心捕4人 警搜出8巴冷刀







（沙亞南19日訊）沙亞南警方接獲情報後，派出一支D7警隊搗毀設在實達阿南實達柏達納路的一處網絡賭博中心，逮捕了包括一名24歲華裔女子在內的4人，餘者為印尼籍2男1女；他們的年齡為22、24和29歲，而且都沒護照。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監發表文告說，警方在行動中除了起獲一般網賭器材如電腦、數據機和手機等，還起獲8把巴冷刀的危險武器。

文告表示，警方是派出一支由情報及執法科賽夫拉助理警監和迪尼斯警長率領的反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）警隊，在昨午5時前往實達柏達納路的目標場所外觀察及埋伏。

“經20分鐘勘察後，警方發現有兩名女子從目標場所走出，馬上趨前表明身份逮捕對方，並根據被捕者的指引，成功進入該場所搗毀網賭中心，並逮捕場內的兩名男子。”

文告披露，警方共起獲16台電腦主機、2台手提電腦、19台電腦屏幕、14台電腦鍵盤、31台手機、2台數據機（modem）、1000令吉現金、23張各種手機預付卡、2架電動門遙控器、200張網賭卡、2台計算機和8柄巴冷刀。

“警方工鹿援引1953年住家賭博公開法令和1958年腐蝕物、爆炸物及危險武器法令第6(1)條文調查此案。”

據了解，來自瓜雪新鎮的落網華裔女子，尚擁有一項涉及1953年住家賭博公開法令第4(1)(c)條文的案底。