吉州無雲難造雨 大臣：水壩仍續放水







（亞羅士打19日訊）吉打干旱天氣持續了2個多月，正等待多雲來造雨，但偏偏“一云難求”。

吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，昨天天空好不容易才出現一些雲朵，但今日又一片蔚藍，沒有雲朵來進行人造雨。

姆拉水壩水位剩16.1%

慕克力今日為今年度首場會客日主持開幕後，在記者會上說，全球逐漸暖化，大家應該愛惜環境，減少伐木和保護森林，勿讓氣候繼續暖化。

“吉打天氣干旱，不僅稻田歉收，海產業也受影響，特別是海洋溫度升高海藻死亡，珊瑚礁漂白化，都讓魚類失去棲身之所和食物。”

他指出，州政府時刻監督水壩水位，為了應付日常用水量，還是會放水到河流以輸送到濾水站。

據慕達農業發展機構數據，吉州3座主要的水壩面對水位降下情況，尤其姆拉水壩的水位已處在危險水平，剩下16.1％，而柏魯水壩水位是50％和安寧水壩是64％。（YLS）

正視金馬利成績 政府願聆聽民怨

也是土團黨署理主席的慕克力指出，這次在金馬利國席補選，希盟與民興黨在助選時的確有聽到選民對當今政府的不滿，而政府也願聽取人民的聲音做出改善。

他也希望國民能了解，希盟當初接管國家執政權時，是一個財務狀況很糟糕的政府，如今一件件前朝政府領袖醜聞逐漸被反貪會揭發下，國民就可一一看清。

“這些涉及數百萬甚至數億令吉的貪污錢，原該屬於人民，該用來惠及人民。”

他認為，希盟政府需要以喧嘩取眾手法，或給國民長遠性好處的作法中，二選一來以得民心。

“但以現在民主制度，雖說以出眾手段才能在大選取勝，但後果可能會帶給未來年輕人很沉重的財務負擔，而我相信這是當今希盟政府最不願意做的。”

他說，他對於親希盟的民興黨在金馬利國席補選被國陣挫敗感到失望，但他接受和尊重選民的選擇。

他指出，希盟會檢討這場補選的敗選因素，從多方面比如弱點、政策、聯繫等角度來探討。

昨晚出爐的補選成績，金馬利國席補選國陣候選人莫哈末阿拉明勇挫民興黨候選人卡林布章，以比509大選更標青的多數票，守住金馬利。