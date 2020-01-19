【金馬利補選】慕克力：接受选民决定 不确定“怪政策”是补选落败主因

（亞羅士打19日訊）土團黨署理總裁拿督斯里慕克力說，他無法確定是不是一些“怪政策”令到人民大失所望，進而導致希盟在多場補選皆落敗，唯可確定是反貪會逐步揭露的事實證明，前朝政府盜竊的國家錢財遠超之前所估，這也是導致今日希盟政府陷入財困的主因。

也是吉打州務大臣的慕克力今早在亞羅士打市中心廣場，為今年度第一場州政府部門會客日主持開幕之後，被媒體詢及是否多個部門推出很多“怪政策”令人民失望，補選因此都不支持希盟候選人一事作出回應時表示，這點需要深入研究方可確認。

“但是，可以馬上確認的是，被盜竊的數以億計錢財，原可造惠無數人民。”

昨日宣布的金馬利補選成績中，國陣候選人莫哈末阿拉明得票1萬2706張，二度上陣的民興黨候選人卡林布章則獲1萬零677票，多數票2029。一般認為，是丹絨比艾補選及PSS課題發酵，導致希盟再次落敗。

慕克力承認，金馬利補選落敗確讓人失望之極，但是必須接受選民的決定，也必須檢討自己（希盟）的弱點，包括檢討官民溝之間的溝通方式，今後也必須更接近人民，多聽取人民的心聲等。

“在民主政治氛圍里，受歡迎程度可以直接影嚮選民的抉擇，但也必須了解，受歡迎程度有時未必是正確的選擇。”

他認為，以今日國家政局顯見，正確的選擇就是解決國家的問題，尤其是被盜竊數以億計錢財之後衍生的問題，並強調希盟絕不會為了讓自己更受歡迎，去做不實際的事情之後，反加重未來孩子所必須承擔的巨額債務。”