安美嘉或上街促改革 林冠英：須努力兌現承諾

（檳城．北海19日訊）財長兼行動黨秘書長林冠英說，他尊重體制改革委員會成員拿督安美嘉促請政府6月前須進行實質改革，否則人民或再度走上街頭的言論，畢竟她可以選擇這麼做。

他強調，人民對希盟政府的期望很多，從過去數場補選成績來看，人民希望看到希盟展示執政的成果，所以希盟必須加倍努力工作，更多地聆聽人民的聲音，給予人民希望。

林冠英今早在北海拉惹烏達路出席威北警方主辦的新春佳節道路安全運動後，受媒體詢及有關安美嘉發表的言論時，做出上述回應。

“最重要的是，我們需要更加努力工作，以便希盟的競選獲得兌現。”

他也勸請人民代議士要更加努力工作。

針對希盟在金馬利國會敗選一事，林冠英強調，他尊重人民的選擇，行動黨和希盟會繼續支持沙巴首長拿督斯里沙菲益阿達的領導。

當記者問他，希盟在最近幾場補選都失利，是否顯示人民已開始放棄希盟時，林冠英反問記者：“為何不提希盟獲勝的選舉？例如山打根補選，希盟就贏獲多數票”。

“任何補選，肯定有人會滿意，有人不滿意，但無論如何，必須平衡看待。”

林冠英說，盡管如何，他認同人民代議士必須更加賣力工作，專註於人民所期望的事項，特別是發展經濟，這才是最重要的。

他強調，希盟將會繼續從各方面著手，兌現對人民許下的承諾，例如在經濟上，今年料會推出多項利民和有利經濟的措施，包括剛宣布的收費站過路費下降18%，以及給予僱主津貼聘請本地員工，提升本地人就業率等，這些都有助於促進經濟成長。