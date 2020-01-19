【大年華團聯會金鼠愛大年活動】黃思敏：華團代表任市議員 證明吉政府願親近華社









（雙溪大年19日訊）吉打州華人事務委員會主席黃思敏強調，雙溪大年市議會在509大選後，歷史性第一次委任華團代表出任市議員，進一步證明州政府願意拉近與華社距離的決心。

他說，希盟在509執政吉打州後，除了積極引進外資外，也希望進一步與地方上社團組織溝通，通過委任華團的代表出任市議員，可以將華社的聲音帶入市議會，在市議會做出任何決策時也聽取華社的心聲。

“這就是希盟政府所作出的改變，希望通過這種方式，將華社的心聲帶入市議會。”

他昨晚在雙溪大年二街，出席由雙溪大年華團聯合會主辦的“金鼠愛大年”新春活動時，如是指出。

黃思敏也是峇甲亞蘭區州議員，他較早時指出，二街是雙溪大年華裔數10年來密集經商的地點，擁有悠久的華人歷史文化，希望這些文化包括古老及富有歷史價值的建築物等，都可以保存下來。

“這裡也是我讀書時經常來的地方，我希望這裡可以重新恢復過往繁榮的面貌，希望雙溪大年的民眾大家一起來，將二街恢復過去的繁榮。”

他希望有更多的市民尤其年輕人參與重新恢復二街原貌的活動，在二街包括巴士總站河邊一帶，舉辦包括文化及創意青年等各種活動，讓二街恢復原有的面貌之外，也可以帶動雙溪大年市區的經濟，打造一個新的旅遊景點。

2月6鄉約在大年

他同時也歡迎雙溪大年民眾，在2月6日（農曆正月十三日，星期四）傍晚6時至晚上11時，參與同樣在二街主辦的“鄉約在大年”元宵節慶典。

昨晚的“金鼠愛大年”新春活動獲得眾多市民熱烈響應參與，大會除了在現場設立多個文化櫃檯之外，同時也有餐車及各美食小販等參與，眾多市民在各種精彩表演節目，包括高樁舞獅表演、舞蹈、變臉等表演中，度過一個難忘及富有新年氣氛的夜晚。（CSH）

楊金福：反映華社意見 華團盼將民聲傳達政府

華團聯合會署理主席兼大會主席楊金福較早致辭時指出，華團作為雙溪大年華社最高領導機構，希望經過與政府的溝通平台，將民聲及民生傳達給政府，反映華社的意見和看法，進而尋求解決方案。

“華團期望通過更開放的空間，能夠與政府官員貼近交流，了解彼此的想法，也既往通過華人事務委員會反映華社的心聲及要求。”

他不忘讚揚韋國樑市議員，通過大馬道路檔案系統撥出50多萬令吉撥款，為區內20多個住宅區修補道路，他同時也希望其他市議員仿效，繼續為雙溪大年市民爭取更多的撥款與權益。

“我們同時也希望屬下40多個社團組織，能夠獲得政府提供更方面的資源與協助。”

儀式上，大會邀請各界嘉賓陪同華團聯合會主席李冠霖主持鳴鑼儀式，在場嘉賓包括西塘區州議員林桂億醫生、國會議員拿督佐哈里阿都的代表峇旺、華團聯合會總務兼市議員李祥麟、財政林清平、市議員韋國樑、駱政澲、黃俊傑、杜來沙米、拿督斯里陳炳良、拿督林益坤、陳國祥、新民國中董事長郭晉齊、林朝發、工委會主席陳家偉等。