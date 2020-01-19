國人符條件可辦多次入境 中簽證再放寬





（八打靈再也19日訊）中國駐馬來西亞大使館領僑處宣布，從本月20日起，中國駐馬來西亞大使館將會為符合條件的大馬人民進一步放寬辦理多次入境中國簽證。

大使館領僑處發表聲明表示，這是為配合2020年中馬文化旅游年和2020年馬來西亞旅游年，以促進兩國人民交流，為大馬人民赴華提供更大的便利。

促進兩國人民交流

聲明提及，放寬辦理多次入境中國簽證的具體申請條件包括：（一）L字（旅游）簽證，如乘郵輪赴華且需多次出入境的申請人，可憑郵輪公司發出的多次入境中國的行程證明申請有效期不超過3個月的多次L字簽證；

“其他擬多次赴華旅游人員，須提供詳細的旅游行程安排及相對應的不可撤銷的機票、酒店訂單等，並提供以往持旅游簽證赴華的記錄，可申請有效期不超過1年的多次L字簽證。”

聲明繼指，（二）M字（貿易）簽證，除提供中國境內的貿易合作方出具的邀請函外，還需提供曾持有的中國簽證及相應次數的赴華記錄；2年內獲發中國簽證且有赴華記錄者，可申請半年至1年多次M字簽證；及曾持多次簽證赴華，或2年內曾有3次及以上赴華記錄，可申請2年多次M字簽證。

聲明提到，若在5年內曾持2年多次簽證赴華或曾2次及以上持1年多次簽證赴華，或2年內曾有5次及以上赴華記錄的申請人，可申請3年多次M字簽證。

“至於（三）Q2字（探親）簽證：憑中國公民邀請函、身分證及親屬關系證明複印件申請多次Q2簽證，即在2年內獲發中國簽證且有赴華記錄者，可申請半年至2年多次Q2簽證；及曾持2年多次簽證赴華，或曾2次及以上持1年多次簽證赴華的申請人，可申請3年至5年Q2字簽證。”

聲明指出，（四）S2字（私人事務）簽證，即探望在中國境內長期居住的外國人親屬，憑邀請人出具的邀請函、護照、中國居留許可複印件及與申請人的關系證明，可申請有效期不超過邀請人在華停留期限的多次S2字簽證。

聲明說明，其他私人事務如就醫、繼承、訴訟、在華有房產等事由，可憑相應證明材料申請多次S2字簽證：2年內獲發中國簽證且有赴華記錄者，可申請半年至1年多次S2字簽證；及曾持多次簽證赴華，或2年內曾有3次及以上赴華記錄，可申請2年多次S2字簽證。

聲明說，在5年內曾持2年多次簽證赴華或曾2次及以上持1年多次簽證赴華，或2年內曾有5次及以上赴華記錄的申請人，可申請3年多次S2字簽證。

上述申請中國簽證要求，可參考中國駐馬使領館官網公布的申辦中國簽證須知。