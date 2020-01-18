【金馬利補選】國陣保住金馬利 多數票比上屆多

（金馬利18日訊）國陣保住金馬利國會議席！

根據選舉委員會的非正式成績，截至晚上7時59分，國陣候選人莫哈末阿拉明得票1萬2706張，二度上陣民興黨候選人卡林布章則獲1萬零677票，多數票2029票，成功為國陣保住江山。

經過2周競選，國陣乘著丹絨比艾國席補選勝選之勢及“沙巴臨時準證”（PSS）課題發酵，贏得金馬利國席補選。

國陣這次的表現，比509大選還要好。

在2018年大選中，國陣候選人拿督斯里阿尼法在一場三角戰中，僅以156張多數票，擊敗卡林布章。當時，阿尼法獲1萬1942票，卡林布章獲得1萬1786票，人民希望黨候選人加化獲1300票。

聯邦法院在去年12月2日宣判維持選舉法庭裁決，宣判阿尼法第14屆全國大選在金馬利國席的勝選無效，導致金馬利國席必須舉行補選。

這是自509大選以來的第10場補選，也是沙巴的第2場補選；去年5月的山打根國席補選，由行動黨獲勝。

不論是民興黨或國陣，在這場補選都卯足全力，沙首長拿督斯里沙菲益從提名日開始，每天往返亞庇及金馬利，為卡林助選。

沙巴國陣主席拿督邦莫達更直接住在金馬利；被國陣視為拉票王的前首相拿督斯里納吉也3次由西馬飛來沙巴，前往金馬利為阿拉明助選。

金馬利國席共有2萬9664選民，當中有9人是提早投票，1人是海外選民。