【金馬利補選非正式成績】2029多數票 國陣保席位

（金馬利18日訊）國陣保住金馬利國席！截至晚上7時59分，國陣候選人莫哈末阿拉明得票1萬2706張，而民興黨卡林布章則獲1萬零677票，多數票2029票。



經過2周競選，國陣乘著丹絨巴艾國席補選勝選之勢及“沙巴臨時準證”（PSS）課題發酵，為國陣贏得金馬利國席補選。



截至晚上7時59分，國陣候選人拿督莫哈末阿拉明以2029張多數票，擊退二度上陣的民興黨候選人拿督卡林布章。

在2018年的509大選中，國陣阿尼法獲1萬1942票，民興候選人卡林布章獲得1萬1786票，人民希望黨候選人加化獲1300票；阿尼法以156票險勝，但是，他沒參加這場補選。



聯邦法院在去年12月2日宣判金馬利國席在2018年大選成績無效，必須舉行補選以選出該區國會議員。



這是自509大選以來的第10場補選。沙巴的第2場補選；去年5月的山打根國席補選，由行動黨獲勝。

不論是民興黨或國陣，在這場補選都卯足全力，沙首長拿督斯里沙菲益從提名日開始，每天往返亞庇及金馬利，為卡林助選。

沙巴國陣主席拿督邦莫達更直接住在金馬利；被國陣視為拉票王的前首相納吉也3次由西馬飛來沙巴，前往金馬利為阿拉明助選。

盡管面對更低的投票率，所得多數票比去年大選更多，顯示行動黨獲得山打根選民的支持。除此之外，在多個穆斯林土著選區中也取得勝利。



金馬利國席共有2萬9664選民，當中有9人是提早投票，1人是海外選民。



沙巴州警察總監拿督奧瑪表示，整個補選情況好。