受委土著議程領導單位 慕斯達法矢動經濟發展

（八打靈再也18日訊）受委為土著議程領導單位（TERAJU）主席的前國際貿工部長拿督斯里慕斯達法承諾，他將會協助政府推動土著和人民的經濟發展。

慕斯達法也是日里國會議員，他感謝政府對他的信任，讓他領導土著議程領導單位。

他對《每日新聞》說，他是接獲經濟事務部長拿督斯里阿茲敏通知，得知這項委任。

他將與首相敦馬哈迪會面，進一步討論職務範圍、角色和責任。

慕斯達法受委為土著議程領導單位主席，並從12月1日正式生效，為期兩年。有關委任是由阿茲敏阿里宣布，也獲馬哈迪同意。

慕斯達法在經濟、財政、教育以及貿易領域富有經驗。他是前巫統資深部長，曾擔任過貿工部長（2009-2018）、農業與農基部長（2008-2009）、高教部長（2006-2008）、首相署部長（2004-2006）、第二財長（1998-1999）、企業發展部長（1995-1999）以及副財長 （1993-1995）。

他是在2018年9月宣布退出巫統，接著在同年10月加入土團黨。

另一方面，據馬新社報道，土著議程領導單位首席執行員莫哈末希米表示，該單位正在探討高科技、高價值和高影嚮力領域的機會。

他說，正在研究的領域包括可持續發展的技術、數碼、航空，還有物聯網、機器人、虛擬現實和人工智能的技術與趨勢。

莫哈末希米是在去年12月1日受委為土著議程領導單位首席執行員。