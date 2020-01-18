林冠英：前朝沒做到 希盟實現降低過路費

（檳城18日訊）財政部長林冠英說，前朝聯邦政府把南北大道特許經營權延長20年卻沒有降低過路費，反觀新政府做得到，延長特許經營權的同時也首次實現降低過路費。

他今日在武吉牛汝莪關稅村住宅區出席提升升降機活動後，在記者會上強調，降低南北大道過路費是一項好消息。他說，儘管有者認為，降低過路費但延長特許經營權沒帶來差別，但他提醒，南北大道特許經營權原該在2018年結束，前朝政府決定把大道特許經營權從2018年延長至2038年時，卻沒做到降低過路費。

“為何前朝做不到，新政府做得到？因為新政府採取不一樣的做法，即確保與人民共享盈利，而不讓盈利全歸私人公司。”

他補充，這項決定也意味著，大道過路費至2058年將保持不變，即近40年內不再起價，人民至2058年都繳付著相同的過路費。

至2058年將保持不變

他也針對有者提出“何以不索性廢除大道收費”的疑問回答說：“如果沒有1MDB案件就可以做到啦，因為1MDB案件，錢都飛走了，可以做什麼？你看看1MDB案件發生什麼事就明白了，不要用前朝政府所做的事來責怪我們吧。”

針對降低大道收費的範圍不包括羅里及巴士，及檳城人原本享有的檳城大橋過路費20%折扣將如何做出調整一事，他說，過路費一事屬於大課題，需循序漸進進行，細節有待進一步公佈。

在場者有武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星。

財部特別撥款99.8萬 提升關稅村5升降機

財政部特別撥款99萬8000令吉，為武吉牛汝莪關稅村的5部升降機進行提升及更換工程，讓有關高樓住宅20年來首次迎來升降機提升工程。

財政部長林冠英今日到關稅村為完成提升的升降機主持推介禮。在場者有武吉牛汝莪區國會議員藍卡巴星、檳州行政議員再裡爾、檳州關稅局主任拿督賽迪等。

林冠英致詞時指出，他得知關稅村高樓居民因升降機問題，導致有者必須爬20層樓樓梯回家後，認為此情況為居民造成不便，決定特別撥款進行提升計劃，工程已在去年11月12日完成。

“我認為這是一項帶來高影響力的工程，惠及居住在此的1000名居民，希望這項新設施能提升居民的生活素質。”