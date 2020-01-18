【金馬利補選】卡林10分鐘投完票 笑稱2週幾乎沒睡到覺





（金馬利18日訊）今日是金馬利國席補選的投票日，不少選民一大清早就前往投票站盡國民義務，更有選民早於清晨6時就駐守在投票中心，期待能成為首名投票的選民。

今日投票一切順利，民興黨候選人拿督卡林布章於今早約8時50分抵達金馬利國小的投票中心，並在早上9時完成投票程序，之後他在選委會工作人員陪同下，到該投票中心視察情況。

卡林在投票中心外受訪時笑稱，他在長達兩周的補選競選期中幾乎沒怎麼睡到覺，昨晚比較早睡，今日才比較有精神，“現在（投票後）我比較輕鬆了。”

至於國陣候選人拿督莫哈末阿拉明則於早上9時09分抵達Our Lady of Fatima國小，並在9時14分於第三投票渠道完成投票程序。

兩名候選人也不約而同地促請選民提早投票，避免遭遇下雨或交通擁堵造成無法投票。

他們也滿意選委會處理補選事宜，並表示會盡量到所有投票中心視察。

金馬利國席補選是自第14屆全國大選後的第十場補選，共有2萬9618名選民在今日於19個投票中心共68個投票渠道為他們心中所屬的候選人投票。

女選民清晨6時等投票

明日將迎來56歲生日的卡瑪麗亞奧斯曼，希望能成為首名完成投票程序的選民，她今日清晨6時就抵達金馬利國小投票中心等候投票，最終成功達成這個心願。

她表示就住在附近，因此決定一大早就到投票中心等候，避免出現需等很久才能投票的情況。“我沒想過還要再次來投票，相較於大選，選委會這次有很多改善。”