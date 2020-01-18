安美嘉：若希盟6月未落實改革 或再號召人民上街

（吉隆坡18日訊）體制改革委員會（IRC）成員拿督安美嘉發出警告，若希盟政府在今年6月前還沒有落實一些具體改革，人民或許會再次走上街頭。

安美嘉也是全國人權協會組織前主席，她在“體制改革委員會報告：為何保密”論壇上發表演說時，如是提及。

她聲稱，政府其中一些改革已擬定，但若今年6月再不落實，說明希盟的改革承諾徹底失敗。

她解釋，雖然很不情願，但沒選擇。我們從來沒想過會在這個政府主政期間走上街頭。但如果必須這樣做，我們會上街。

“這不是為了政府，而是為了人民。”

關注希盟U轉史

“政府須優先落實的體制改革包括成立獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）、廢除強制性死刑、廢除2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）及煽動法令等。”

“雖然政府表明會在3月推行改革，但因希盟過去的U轉史，我們非常關注。”

安美嘉強調，若在6月依然沒落實改革，在很不情願下，人民會認真考慮再度上街。這樣做是因為別無選擇，對她而言，他們確實需在今年內採取行動做許多事。

她解釋，她並非說政府沒做好事，政府的確也做了很多好事，但她擔心的是，時間非常緊迫，如果政府再不兌現一些關鍵承諾，時間就所剩無幾，因為從明年開始，每個人都會專注在大選上。

希盟在509大選上台後成立精英顧問團，向首相提供有關社會經濟及財政事務的建議。精英顧問較後又成立體制改革委員會，以評估和研究如何改革數個政府機構，如總檢察署、選委會、反貪會及警方等執法單位。

除安美嘉外，體制改革委員會的其他成員尚包括上訴庭前法官拿督馬永貴、憲法專家拿督賽沙林、上訴庭前法官拿督KC沃拉和全國愛國者協會主席莫哈末阿沙德。

體制改革委員會的報告在2018年7月已提呈給精英顧問團，但報告內容至今仍未對外公佈。