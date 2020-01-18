防豬瘟意識低 忽視告示牌 仍有入境者帶豬肉食品





（檳城18日訊）遊客對防範非洲豬瘟的意識低，儘管當局已在檳州國際機場設立“隔離箱”及告示牌，但在突擊檢查時還是從入境游客行李箱中發現不少冷凍豬肉和豬肉食品。

農業及農基工業部副部長沈志勤今日到檳城國際機場巡視大馬檢疫及檢驗局（MAQIS）在入境處的執法站。

沈志勤盼提高防範意識

他說，如今是農曆新年的黃金期，很多遊子順帶手信回國過年，為防止疫情入侵，當局將在海陸空入境處設關卡，嚴加檢查，希望國民也提高防範意識，勿攜帶違禁食品入境我國。

他透露，去年共有1002宗觸犯2011年檢疫及檢驗服務法令的逮捕案件、18宗被起訴的案件涉及罰款總額20萬1500令吉，罰單總額是403萬令吉，所充公的違禁品總值1億1660萬令吉。所有數據除了顯示當局的高效率外，也凸顯遊客對疫情的防範意識太低。

他說，當局去年共充公5730.55公斤的豬肉食品及冷凍豬肉，包括2497.91公斤冷凍豬肉及3232.58公斤的豬肉製食品。

他也說，據世界動物衛生組織（OIE），受非洲豬瘟入侵的國家多數是因遊客或餐廳攜帶及使用染病豬肉食品，而後將廚餘製成豬飼料，才讓疫病蔓延。

對此，該部與相關單位已全面戒備，也建議豬農注意飼料及環境衛生，全民共同阻止疫病入侵。

“所幸我國至今仍未出現非洲豬瘟病例，但國民與各單位仍不能放鬆警惕。”

此外，他說，除了防範非洲豬瘟入侵外，吉打黑木山及吉蘭丹蘭斗班讓也有進口牛肉被驗出口蹄疫病菌，導致該區185頭牛隻被隔離觀察28天。

出席者尚有檢疫及檢驗局總監賽夫及執法組主任阿茲哈利。