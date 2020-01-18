1.6萬劑流感疫苗運抵 李文材：私人界貨源月內達10萬

（怡保18日訊）衛生部副部長李文材證實，供應給私人界的A型流感疫苗終於有貨了，今日已有1萬6800劑疫苗已製成運達，兩天后會增加1萬5000劑，預計本月內總共會有10萬劑疫苗可供私人界購買。

“衛生部會加緊批准程序，以便早前申請購買疫苗的私人界單位可以盡快獲得疫苗，而想要注射疫苗的民眾可向私人界單位購買。”

李文材昨日在怡保巡視一家政府診所時指私人界要購買疫苗，可能需要等多幾個星期，但他今早在怡保翠林城出席發展項目動土禮後，受到記者追問時，即為私人界及民眾捎來這項好消息。

流感有分季節性

“我們希望供應疫苗的藥廠，不要趁著這個時期提高疫苗價格。目前有至少兩家藥廠有生產A型流感疫苗。”

他表示，國內的A型流感病例確實有增加的趨勢，目前我國正處於患上A型流感的高峰期。流感一般有分季節性，特別是年杪至年初學校假期結束期間，7至9月的病例也會增加。

談及最新的A型流感病例，他指彭亨州有一宗確診病例，柔佛州則有一宗疑似病例已確認不是A型流感，其他州的疑似病例屬仍在確認中。

針對民間流傳的治療和預防A型流感偏方，他表示，這些並沒有科學根據證明對抵抗流感有效，要預防染上A型流感的最好方法是保持個人衛生。不過，如果偏方沒有影響健康，衛生部不會阻止。