祖萊達接紀委會信函 賽夫丁：限14天內解釋

（吉隆坡18日訊）公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁證實，公正黨紀律委員會已在昨天向該黨副主席祖萊達發出正式信函，要求她在14天內針對她違反黨規的行為給予解釋。

公正黨今日召開的政治局會議和中央理事會議，卻沒討論是否要開除祖萊達的議程。

賽夫丁聲稱，紀律委員會將在接獲祖萊達的解釋後，才決定下一步行動。

沒透露違反什麼黨規

他說，本次會議確實有審議關於黨內紀律問題；其中，紀律委員會主席拿督阿末卡欣在會議中報告，有關2019年和2020年所接獲的紀律投訴和處理方式。

他解釋，在2020年接獲了4宗違反黨規投訴，其中一項是有關祖萊達，紀律委員會已向她發出信函，要求她在14天內解釋，包括是否召開聽證會或開除黨籍等，都將由紀律委員會決定。

賽夫丁沒透露，祖萊達所違反的黨規行為是哪一些。

“我不清楚她犯了什麼錯，紀律委員會只是報告對她採取行動；至於祖萊達是否已接獲信函，你們（媒體）就要問她了。”

凍結涉吸毒議員黨籍

賽夫丁說，紀律委員會也在會議上確認，其中一名與土團黨議員一同捲入吸毒案的嫌犯阿克瑪希山是公正黨的黨員。

他說，紀律委員會宣布吊銷阿克瑪希山的黨籍，直到案件解決為止。

“至於涉嫌吸毒落網的第13名嫌犯（諾瑪央），紀律委員會還在確認她是否公正黨黨員，若一旦確認她是黨員，亦會採取進一步行動。”

2派支持者黨總部外叫囂

公正黨今早在總部召開政治局會議和中央理事會議。因早前有風聲傳出，今日的會議將討論開除祖萊達一事，引發兩批支持者一早便到黨總部外互相叫囂。

現場所見，一方指要求領導層開除屢屢公開砲轟黨主席拿督斯里安華的祖萊達，另一方則是聲援祖萊達，令場面一度出現拉扯；所幸，在保安員介入下，混亂情況沒進一步惡化。

會議進行期間，公正黨副主席鄭立慷和吉打州聯委會主席佐哈里亦現身要求雙方支持者離場，再次引發另一波騷動。最終，雙方支持者經協調後，在中午12時離開。

賽夫丁強調，他相信黨員都能理解紀律委員會的行動，而這也是紀律委員會的職權。

他認為，黨員鬧場的行動，只是一個普通反應。“可能他們太久沒出席示威活動了。”