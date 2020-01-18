男女嬰肝臟衰竭需移植 瑤池金母吁籌28萬救命









（大山腳18日訊）來自砂拉越民都魯的36歲媽媽，願意捐肝救11個月大的兒子，以便一家三口可及早離開馬大醫院，返家團圓過新年，但14萬令吉手術費，令家人束手無策。

這個小男嬰楊華翊，出生後黃疸及反覆的發燒，被診斷肝臟衰竭，需緊急進行肝臟移植延續生命。

大山腳瑤池金母慈善基金會主席蔡瑞豪今日發文告指，楊華翊在2019年情人節出生，因為坐蓮花，醫生進行剖腹產，3.3公斤重的小華翊出生後出現黃疸，當時照了紫外線燈兩三天即痊癒。

原本一切無恙，直到第3個月時，醫務人員發現小華翊皮膚偏黃，經過檢查，被檢測膽道閉鎖，也進行了手術。之後，小華翊一直發燒入院，一天3次的打針吃藥抗生素，其肚子也因肝臟衰竭無法操作而導致肚子積水鼓脹，需要吃藥控制。

母親捐兒肝臟續命

當時，民都魯醫院將小華翊轉介到古晉醫院，但古晉醫院沒有肝臟專科又轉介他到吉隆坡馬大醫院，他們一家三口於1月6日抵達馬大醫院，醫生卻捎來壞消息，指需要上海仁濟醫院醫療團隊到馬大醫院共同進行肝臟移植手術。

由于小華翊病情影響發育，体重沒有增加，一度骨瘦如柴，如今体重7.4公斤，比預定的成長線要低，所以醫院都喂食他特制奶粉，希望可增加体重。

小華翊的母親秀婷是砂拉越土著，目前在馬大醫院進行檢驗，极大幾率成為肝臟捐贈者，而家人也渴望可以攜帶寶寶出院回家過年，並在2月中再重返醫院治療。

父親楊進強（39歲）是鋁窗員工，月入3200令吉，母親秀婷則是會計書記，月入3000令吉。小華翊尚有2名10歲及4歲的哥哥。（SEH）

女嬰肝臟血管病情複雜 亟需飛上海醫院移植

另外，大山腳瑤池金母慈善基金會也協助一名與小華翊同樣病情的6個月大女嬰諾芝祖菲扎（NUR IZZ ZOFFIA），籌募14萬令吉手術費。但這女嬰情況复雜，不僅器官移位，而且肝臟血管比正常人來的复雜，需飛往上海仁濟醫院進行移植母親的肝臟。

女嬰的父親莫哈末哈金（32歲）是軍人，薪水1905.89令吉，母親奴魯哈斯娜（35歲）是書記，薪水約2450令吉，他們還需要負擔2名8歲女儿及7歲儿子的開銷。

任何疑問可聯絡該會熱線019-2322192、016-4192192或04-5059800，或瀏覽臉書專頁“One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會”。

有意捐款者可把善款匯入戶頭：One Hope Charity & Welfare Berhad，銀行：Public Bank Berhad，戶頭號碼：3201428817，Swift Code：PBBEMYKL。

匯款后，請把匯款單、姓名、聯絡號碼及地址，電郵至[email protected]，以便獲得電子收据。