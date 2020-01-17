失聯30年 老婦尋同父異母妹妹





（怡保17日訊）農历新年將至，一名82歲華裔婦女希望找到失聯30年的同父異母妹妹，與妹妹重逢相聚。

婦女羅金容住在萬里望鑽石花園，她要尋找的妹妹是羅蘭花，英文名麗莎（Lisa），目前四十多歲，最後一次於1990年的聯絡地址是吉打雙溪大年。

羅金容今日在馬華霹靂公共服務與投訴局主任劉國南等陪同下召開記者會，希望透過媒體尋人。

羅金容說，父親羅泰寬於1975年75歲逝世，生前有2名妻子，分別是她的親生母親莫桂生與羅蘭花的母親；莫桂生有2子1女（2名兒子分別是羅博猷與羅佳猷已去逝，只剩羅金容），羅蘭花的母親則有1子1女（兒子羅有傳已去逝，只剩羅蘭花）。

1990年聯絡地址是大年

“以前我和母親住在兵如港，父親在世時，在愛大華一個園坵工作，跟二媽（羅蘭花親生母親）住在那里，不過父親去世前因病回到兵如港，不久去世，二媽帶著當時只有幾歲的蘭花不知去向。”

她提及，兩個親兄弟在十多歲時就離世，父親為了要有兒子繼承香燈，娶了二媽，而羅有傳很小的時候曾交由她的母親照顧。

“我的媽媽很疼有傳，待如親兒，甚至與有傳一起睡，但有傳十多歲時有一次跑步後，不知何故去世。二媽的年紀比我小四、五歲，如果現在還在，應該有七十多至八十歲了。“

她說，最後一次見到蘭花是1989年尾，當時十多歲的蘭花獨自來到兵如港，問她的親母是否同意父親娶二媽，她的親母回複同意。

曾搬家數次失去聯絡

“接著蘭花於1990年2月的農历新年正月十五寄信給我問候，我曾回信給她，但沒有收到她的回信；過後，我就去了砂拉越詩巫兒子的家住，回來時我問兵如港的鄰居有沒有寄給我的信，他們都說沒有。”

她說，當年收到蘭花的兩封信，信件背後寫著的地址同樣在雙溪大年，不過分別是在Taman Intan和Taman Bersatu。

羅金容說，她從那時起搬過幾次家，去過幾次砂拉越，回來後也搬遷過，直至六、七年前開始住在萬里望鑽石花園；她相信蘭花已搬遷了，所以失去聯絡至今。

“其實早在十多二十年前，我就想找蘭花，但是不知道要怎麼找。”

劉國南表示，羅蘭花當時寄給羅金容的信封，是馬華雙溪大年舊支會的信封，因此他將嘗試聯絡雙溪大年的馬華同志，可能有一些前輩會認識羅蘭花，希望他們協助打聽。

“如果羅蘭花仍然住在雙溪大年，機會比較高，但如果搬了，就比較難，希望皇天不負有心人，最終能夠找到羅蘭花。”

他希望羅蘭花或希望認識羅蘭花的人士轉告，可聯絡劉國南（012-532 1128），以便姐妹可以相聚。

出席記者會的還有馬華霹靂公共服務與投訴局副主任袁展豪、黎旺文與胡永勤、委員陳楓溦、張接莉與符慧蓉。