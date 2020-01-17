​揭露納吉錄音 7反貪官錄供

（布城17日訊）反貪污委員會主席拉蒂花指出，警方針對反貪會揭露涉及前首相拿督斯里納吉的錄音調查工作，已完成向7名反貪會官員錄取口供的程序。

她說，7名官員包括反貪會副主席（行動）拿督斯里阿占巴基，在這方面反貪會給予全面配合，而警方也非常有效率及迅速，過程沒有出現真正的課題。

她今日出席反貪會副主席（管理及專業化）拿督賈化馬哈德榮休儀式後，在記者會上發表談話。

拉蒂花揭有人圖推翻她

“警方進入下一個階段的調查程序時，便會通知反貪會。”

詢及有關她向警方舉報有陰謀要推翻她的調查，拉蒂花指出，警方已經開檔調查，也錄取了口供，但還未向她錄口供。

賈化馬哈德榮卸任後，職位將由51歲的廉政管理組兼公共事務管理組主任拿督祖妮巴萬迪接任。

拉蒂花也宣布反貪會高層的調動，其中今年1月2日生效的有砂拉越州反貪會主任拉茲因諾調任為社會教育組主任、登嘉樓州主任莫哈末查基調任為砂拉越州主任、沙巴州副主任哈斯比拉調任為布城聯邦直轄區主任、布城聯邦直轄區主任魯斯蘭調任為登嘉樓州主任。

1月13日生效的是B組調查組主任莫哈末阿茲旺調任為財務分析組主任、財務分析組副主任蘇茲麗雅娜調任為玻璃市州主任；2月3日生效的是柔佛州企業廉政組主任努哈欣調任為廉政機構管理組主任、衛生部廉政組主任調任為檢查及談判組主任，以及特別行動組主任羅斯里調任為吉蘭丹州主任。