下月起降路費 Plus凍漲38年至2058

（布城17日訊）首相辦公室宣布，由國庫控股及公積金局繼續持有南北大道公司（PLUS）的股權，現有南北大道公司保留大道特許經營權，而政府也不再因為調降大道過路費而需賠償給南北大道特許經營權公司，但是大道特許經營權會延長20年。

換言之，之前多家公司獻議購買南北大道特許經營權的報價也結束，南北大道特許經營權沒有頒發給新的一方。

首相辦公室今日發文告說，根據2020年財政預算案中關於調降南北大道公司過路費的宣布，內閣在今年1月15日作出了6項相關決定。

每公里收費11.15仙

第一個決定是，政府會自今年2月1日起把南北大道公司旗下大道過路費調降18%，涉及的大道包括南北大道、新巴生河流域大道（NKVE）、第二中環銜接大道（ELITE）、馬新第二通道、東海岸大道第二期、芙蓉-波德申大道（SPDH）、北海居林大道（BKE）及檳城大橋。目前檳城大橋的汽車過橋費是7令吉，第二檳橋汽車過橋費原本是8.50令吉，不過政府在2020年財政預算案中已宣佈與檳城大橋收費劃一，因此在今年1月1日起，第二檳橋的過橋費是7令吉。

第二個決定是，例如南北大道會從每公里13.6仙的收費調降至每公里11.15仙，新的過路費會比1999年落實的每公里11.24仙收費低，這意味著大使路收費站到亞羅士打會從55令吉50仙降至45令吉50仙，而大使路收費站到士姑來則從47令吉調降至38令吉50仙。

第三個決定是，所有南北大道旗下所有的大道特許經營權合約會從2038年延長20年至2058年，這是為了確保南北大道在不依靠政府的情況下，展開大道保養及營運活動。

第四個決定是，雖然此前大道特許經營權合約規定可以分階段調漲過路費，但是如今新的決定是，直至38年（2020年至2058年）大道特許經營權合約結束後，會確保大道過路費不會調漲，而政府不會因為這個降低過路費的行動支付任何款項。

合約延長至2058年

第五個決定是，政府不會再承擔給予南北大道公司的賠償，而政府得以在這大道特許經營權合約期間節省420億令吉，而南北大道公司會繼續作為管理者，並會繼續持有資產及債務，同時也管理保養及運作成本。

第六個決定是，國庫控股及公積金局會繼續作為南北大道的股東。

研究一年多才決定

首相辦公室解釋，上述決定是經過超過一年的研究及全面考量，而涉及的各方包括工程部、財政部及經濟事務部，而內閣已檢閱及考慮各個提呈的建議，以便為大家，特別是人民作出最好的決定。

政府有信心這個決定會為人民帶來很多好處，通過減少過路費負擔，也讓南北大道繼續運作及維持良好財務情況。

首相辦公室指出，政府節省的420億令吉可以用在惠民用途。

首相辦公室也說，這個調降大道過路費的決定是根據南北大道公司股東的批准。

財長：約滿後大道免費還政府

（吉隆坡17日訊） 財政部長林冠英說，政府會針對不出售南北大道公司的決定發出詳盡和完整的書面聲明，目前仍在等待首相的指示。

他說，在延長20年的特許合約期滿後，大道將免費交還給政府，除了維修費之外，不再有貸款債務。

至於到時人民是否能免費使用大道的問題，林冠英說須由當時的政府而定。

在今日的活動上，林冠英也促請媒體和民眾耐心等待首相就政府接管由金務大公司所管理的巴生河流域4條高速公路事宜的宣布。他坦承接管4大道有最新的動向更新，但拒絕宣布，須等待首相的指示。

魏家祥揶揄列大馬紀錄

（吉隆坡17日訊） 馬華總會長魏家祥炮轟希盟違背競選宣言，不但沒有廢除南北大道的收費站，還把大道特許經營權延長至2058年。

他在臉書指出，根據紀錄，最初馬哈迪給予南北大道的特許經營權是30年，從1998年至2018年，但在1998年再次延長12年至2030年。

他揶揄，現在由馬哈迪領導的希盟政府，進一步延長20年至2058年。

魏家祥說，前首相阿都拉從馬哈迪手中接任首相職後，在2005年被迫延長特許經營權8年，以解決馬哈迪留給政府需要支付的賠償。

“這是簡單的數學，在馬哈迪領導底下，大道特許經營權是30年、12年、8年以及20年，總共是70年。”

“這可以納入‘馬來西亞紀錄大全’。”

陳德欽抨把人民當傻子

（檳城17日訊）馬華副總會長拿督陳德欽炮轟希盟新年派給人民的“大紅包”，是延長南北大道特許經營權20年，簡直把人民當傻子！

陳德欽今日發文告說，大家沒忘記當年行動黨是怎樣痛罵第四任首相敦馬哈迪通過大道私營化計劃利惠朋黨，指責國陣搾壓人民，並在每屆大選都炒作大道收費課題，煽動人民仇恨政府，並把廢除大道收費列為宣言，承諾一旦執政將廢除大道收費。“但如今的第第七任首相依然是馬哈迪，南北大道的經營是再度延長20年，而這批曾經痛批過路費的人都變成靜靜。”

“行動黨經濟奇才潘儉偉當上財政部長政治秘書，他在2009年11月12日指出，政府只需區區250億令吉就能收購全國大道。如今他身在何方？為何不向敦馬獻議？”

“可見這些人沒原則，講一套做一套，只要希盟執政，2019年的年度漢字－－騙，應該可以再循環使用。”

運輸業者挺降過路費 合約延長20年不劃算

（北海17日訊）民眾，尤其是運輸業者皆歡迎南北大道從2月1日下調18%過路費的政策，但對政府允許延長20年的特許經營權合約決定則不表贊同。

對檳城人來說，他們也關心，檳城大橋的過路費下調18%後，對檳州人是在過去享有 一觸即通5.60令吉的過橋費是不是也會同樣再調低？

明星婚紗攝影店東主羅信典（69歲）認為，大道下調18%過路費確是可以省下一些開銷，但子孫就得承擔接下來20年大道繼續付費的負擔 ，這可說是變相的漲價。

他說，國庫控股和公積金握有南北大道的股權，而這兩家公司皆屬政府投資臂膀，因此政府應該兌現大選前諾言廢除大道過路費才實際。

從事保險業的李添霖（68歲）也表示，政府應該公開大道合約內容，到底剩下多少年，如果合約即將終止，那政府根本不需要這麼做。

他說，降過路費對人民和運輸業者是一件好事，就以檳城來往吉隆坡一趟的過路費，100令吉就可以省下18令吉。

他說，這是惠及人民的政策，惟延長20年合約，就比較不劃算，如果日后政府允許大道公司調漲過路稅，這就變成了羊毛出在羊身上了。

民眾促廢收費

市場調查員陳怡銘（46歲）認為，政府可以允許合約延長，但也必須確保過路費日后不准再調漲，否則這就是先甜后苦。

保險員林永偉（42歲）說，政府應該廢除大道收費，因為這是希盟政府在大選時給予人民的承諾，而不是延長大道的合約。他說，廢除大道這是一勞永逸解決人民生活負擔，雖說現在降18%可以省下一筆錢，惟政府能保證日后過路費不會調漲？。