942萬撥款移交西馬獨中 財長：已匯到董事部戶頭





（吉隆坡17日訊）希望聯盟政府今日移交942萬4000令吉的2020年全國華人獨立中學教育撥款予半島的38所獨中和關丹中華中學。

這是希盟執政後，連續第二年在財政預算案中撥款給獨中；獨中在2020年的預算案中獲得總共1500萬令吉的撥款，比去年的1200萬令吉增加了300萬令吉。

財政部長林冠英和教育部副部長張念群今日在吉隆坡中華獨立中學舉行的“2020年全國華人獨立中學（西馬區）教育撥款移交儀式”上，把糢擬支票移交給39間學校的代表。

1500萬令吉的撥款已在本周三（15日）轉賬到各獨中董事部的賬戶；西馬區39間學校的撥款總額達942萬4000令吉，A區的學校各獲得24萬1000令吉；B區和C區各獲得24萬2000令吉及24萬3000令吉。

林冠英在致詞時說：“我有交待官員，在這項儀式舉行時，款項要過賬；一如往常，希盟不僅僅講到做到，而且錢馬上到，在開年之初就把撥款發放給各獨中，讓他們有更充裕的時間去規劃如何使用。”

他表示，他在2018年11月公布的2019年財政預算案中，破天荒撥款1200萬令吉給予全國獨中，這是我國史上中央政府首度堂堂正正在國家預算案中撥款給獨中。

林冠英強調，希盟政府在華教撥款上絕對做得比前朝好，不計3所民辦大學學院共600萬令吉年度撥款，華教獲得的撥款比前朝時期增加了1億零750萬令吉。

他表示了解到所學校的董事部都會想要求多一些撥款，而政府將會視經濟能力來考慮。

“政府給的撥款只補助，不能完全解決他們面對的問題，惟政府給予獨中的肯定更重要，60年來，前朝政府對獨中不屑一顧，還可能要撲滅獨中，但因為大家的堅毅精神和華社的支持，才能堅持到今天。”

他說，今年與去年不同，今年的移交儀式分開在東馬和西馬頒發，以便他們有機會與東馬的獨中教育工作者交流和給予精神上的鼓勵。

出席者包括能源科藝環境部部長楊美盈；大馬對華特使陳國偉；吉隆坡中華獨立中學董事長丹斯里林景清、副董事長拿督施朝全和拿督廖忠華及拿督斯里顏有才，以及董事李雲禎；大馬中華總商會總會長丹斯里戴良業；雪蘭莪州行政議員黃思漢；武吉免登區國會議員方貴倫；甲洞區國會議員林立迎；雪州萬津區州議員劉永山；董總中央委員兼雪隆董聯會秘書長羅志昌，以及吉隆坡中華獨立中學校長張梅蓮。

相信敦馬將重檢承認統考

林冠英相信，首相暫代教育部長職後，將會認真研究包括承認統考在內等問題，以確保希盟的競選宣言能夠兌現。“既然獨中的撥款已經制度化了，這都是很自然的發展，至於大選宣言（的承諾），政府也知道要怎樣做。”

他在“2020年華文獨立中學（西馬區）教育撥款移交儀式”上致詞時說，如果有在希盟競選宣言中提到的承諾，希盟就會落實。

“前教育部長在處理承認統考事宜上表示須要時間，以讓友族同胞對統考有信心，現在是新的代教育部長，我相信他會認真研究，確保我們的大選宣言能夠實現。”

林冠英強調，對希盟而言，要做就做到最好，而這是須要時間的，盡管人民都希望有新的馬來西亞，他希望大家能體諒和保持耐心，給予希盟一些時間。

他說，前朝政府留下的問題無法在一夜間或多夜之間解決，而是要按部就班，要時間一步步去處理和解決。

他以大道過路費為例，指政府調低南北大道過路費18%是政府經過很多的研究後做出的決定，而這只是一個開始，還需要更多時間來處理。