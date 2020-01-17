淩晨火患 逃生不及 老婦等不到75歲大壽







（笨珍17日訊）笨珍一住家失火，74歲華裔老婦來不及逃出，葬身火海，80歲丈夫則雙手被燒傷，緊急送院治療。

今日淩晨1時許，笨珍甘邦本洛穀路一住家發生火災。女死者是吳清香，男傷者為吳峼輝。

還有不到一周就是農历新年，老婦的生日落在2月14日的西方情人節，然而這場無情大火卻奪走她的生命，讓她不但與丈夫陰陽相隔，也讓她無法和家人同慶新年，不能慶祝她的75歲生日。

夫雙手燒傷

死者育有二女三男，死者排行第三的兒子吳偉健受訪時披露，家人每年都會為母親慶生，今年也準備給母親慶祝75歲生日，但現在不能了。

吳偉健表示，母親有健忘問題，常忘記事情，不過可自理和行動自如。

他說，他住在老家附近的笨珍光輝花園，而兩老喜歡老家，平時都住在老家。

他指出，父親於今日淩晨欲起牀上廁所時，發現中廳起火，現場濃煙滾滾。母親當時熟睡，父親於是提了兩桶水欲自行滅火，但由於火勢太大，因此父親跑到屋外找人幫忙滅火。

豈料重返屋子時，因火勢太猛而無法入屋救人。

他提到，老家有兩個客廳，一為前廳，一為中廳，相信大火是因房子電線老舊，電線短路，引發火患。他也因此推測大火是從中廳燒起。

3消防車數十消拯員灌救

柔州消拯局發言人指出，火患於今日淩晨1時許發生，而起火民宅位於笨珍甘邦本洛穀路。當局派出3輛消防車和數十名消拯員前往灌救。

發言人表示，事發時，兩人同在屋內，老婦未能及時逃出，最終葬身火海。消拯員滅火後，發現老婦被燒焦。