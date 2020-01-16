【1MDB最終報告篡改案】 莎達都：阿魯爾拖延 僅提供60%1MDB資料







（吉隆坡16日訊）總稽查署前1MDB特別稽查隊隊長莎達都指出，雖然1MDB前首席執行員阿魯爾甘達口頭上答應提供所需的資料，卻一再拖延，而且最終提供的資料並不完整，只有60%。

她認為，阿魯爾甘達是聰慧的人，雖然2015年1月5日才接任這個職位，卻很快就上手。

“他口頭上說一切都沒有問題，會提供總稽查署所需要的資料，但是我們等待一個月又一個月，都等不到資料。”

首個處理被列官方機密稽查報告

她今日在前首相拿督斯里納吉及阿魯爾甘達被控篡改1MDB最終報告案審訊中，接受納吉辯護律師丹斯里沙菲宜的盤問時表示，她曾多次親自與阿魯爾甘達會面要求提供資料，因為當時國會公共帳目委員會不斷催促總稽查署。

“雖然最後我們拿到了資料，但是只有60%，並不完整。這也是首個總稽查署處理的被列為官方機密的稽查報告。”

她同意阿魯爾甘達的上一任首席執行員沙魯是一個障礙，並沒有給予總稽查署配合。

詢及是否知道劉特佐在1MDB扮演重要角色，她指出，當時她不知道，事後才知道有這個人。

另一方面，莎達都同意，前總稽查司丹斯里安比林于2016年3月向國會公共帳目委員會供證時提呈的“1MDB最終報告”屬於初稿（draft），依然可以作出修改，但是必鬚根據特定條件。

她也確認，總稽查署與接受稽查者的稽查“結束會議”（exit conference）可以延長，並未規定僅1天。

她解釋，“結束會議”是稽查報告完成後，稽查師與受稽查者之間進行的會議，如稽查方要求後者提供一些資料，但是對方無法在會議中提供，則允許延長更多時間讓對方准備資料。

認同被強迫刪除報告內容說法

莎達都同意沙菲宜的說法，即在2016年2月24日的會議上，前政府首席秘書丹斯里阿里韓沙強迫她和安比林作出一些決定，刪除1MDB最終報告的一些內容。

她不同意當天的會議是被迫出席，因為一般上政府首席秘書召集出席會議，安比林會通知總稽查署的官員。

她稱，錄音抄本的第325段內容顯示，阿里韓沙要總稽查署刪除1MDB最終報告的一些內容。有關內容為總稽查司可以行使裁量權刪除。

她同意沙菲宜的提問，即這就是所謂的強迫。

“如果我們不刪除，那麼這些（要求刪除的內容）會一直被提出。”

她補充，阿里韓沙不會說最好刪除，但他所指行使裁量權就是（要總稽查署）刪除（內容）。

她表示，當時她和安比林並沒反對阿里韓沙的要求，但這（行使裁量權）是一項指示（以刪除報告中的一些內容）。

之前，第5證人總稽查署稽查主任（管理）諾莎瓦妮說，當她和稽查團員返回辦公室聽回會議錄音時，對會議內容感到驚訝，因為會議提及刪除1MDB稽查報告的部分內容，包括1MDB兩個有衝突的2014年財務報表。

不知諾莎瓦妮何時啟動錄音筆

沙菲宜今日向莎達都了解2016年2月24日會議出席者的坐位情況，以及當時諾莎瓦妮是如何將錄音筆放入鉛筆盒。

莎達都指出，抵達阿里韓沙的辦公室後，其團隊約六七人就進入會議室，為會議做準備。當時安比林坐在她右邊，諾莎瓦妮則坐在她左邊。

“阿里韓沙進入會議室時，看見很多人，便說不需要這麼多人在會議室內，其他總稽查署的官員隨後被指示離開。”

她表示，一般上她不需要記錄會議，而是由諾莎瓦妮錄音和記錄，她主要是負責參與會議討論，何況在討論時，她也無法做記錄。

她補充，當時的情況是，阿里韓沙要求其他人離開，她本身也沒機會和諾莎瓦妮講話。

她說，當時並沒告知阿里韓沙，總稽查署需要在會議中錄音，她和安比林也沒有專注在錄音事項，因為諾莎瓦妮一般上會做錄音。

不過，她坦承，她並不知道諾莎瓦妮是在什麼時候啟動錄音筆，可能是阿里韓沙進入會議室時，在場者站起敬禮時，在她沒留意的情況下，諾莎瓦妮將錄音筆放入她的鉛筆盒。

她說，當時他們只是討論關於1MDB的事宜，具體涉及哪方面則不知道，因此將所有和1MDB相關的文件攜帶過去。

批准獲取安比林供證記錄

較早前，承審法官莫哈末再尼批准沙菲宜的申請，發出庭令讓辯方獲取安比林于2018年12月4日聽證會的供證記錄。

沙菲宜表示，他被告知需要獲得庭令才能獲取相關的供證記錄，因此尋求法官允許在本案的審訊中，揭露安比林當年的證詞。

國會公共賬目委員會曾在2018年12月4日傳召安比林出席1MDB總稽查司報告是否被篡改或刪除聽證會。