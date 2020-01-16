副揆：推動7目標17策略 5年內解決童婚問題

（布城16日訊）副首相兼婦女及家庭發展部長拿督斯里旺阿茲莎表示，童婚是一個值得探討的社會議題，而政府已放眼於5年內，通過與各州政府及各單位的合作，共同推動國家策略計劃來解決童婚問題。

她透露，政府已成立一個指導委員會，監督這項涵蓋7項目標、17個策略及58項活動的計劃，並由61個政府機構作為執行機構，以找出童婚的根本原因，並於5年內解決。

6原因造成童婚

她於今日在部門推介“解決未成年結婚（童婚）原因的全國策略計劃”推介禮後召開記者會說，造成童婚的6大原因是收入低與貧窮、缺乏接觸性教育或了解生殖衛生方面的知識、教育程度低包括輟學、社會既定印象、對童婚的規範認為解決事情的最好方法就是結婚、法律鬆懈允許18歲以下的孩子申請結婚；結婚數據及未成年離婚方面不協調。

“除了聯邦政府，州政府也有調低童婚年齡的權力，婦女部因此之後會與各州的馬來統治者會面深入討論此事。”

“這也是各州宗教司的管轄範圍，我們之間必須保持良好的溝通與討論。”

旺阿茲莎說，根據伊斯蘭教義，沒有所謂的結婚最低年齡，可是，如果（童婚）會造成女生和母親的傷害，就不應該繼續。

她坦言，鬆弛的法律是導致童婚的其中一個因素。

她說，如果女生在18歲前因為不慎懷孕而被男友拋棄，必須懂得學會保護自己，而這也是大社會各階層必須思考的問題。

“我們要捍衛兒童被傷害，但這不只是單靠法律（的捍衛）。”

伊司法局製定嚴格程序

掌管宗教事務的首相署副部長傅芝雅說，伊斯蘭司法局已製定更嚴格的未成年結婚申請標準作業程序，並規定需由伊斯蘭高庭審理申請。

“這是因為我們發現（伊斯蘭高庭）的法官在審理這些申請方面，有更豐富的經驗。”

“根據標準作業程序，法官將評估有關申請是基於貧窮嗎？有關兒童的生殖健康如何？這些兒童是否準備挑起責任？”

另外，婦女及家庭發展部副部長楊巧雙指出，我國現有4種不同群體的童婚法律，包括州政府權限下的穆斯林婚姻法、非穆斯林婚姻法、沙巴砂拉越習俗婚姻法及原住民婚姻法。

“根據調查，發現沙巴和砂拉越的童婚案例也非常高，非穆斯林也一樣。”

她說，婦女部推動解決童婚原因的國家策略計劃是為了4個不同群體法律所設立，以讓各方朝向相同的路線圖前進。