這是最好新年禮物 年近80歲終獲公民權

（關丹16日訊）“努力，是為了不辜負自己。”77歲華裔老人曹湛枝為公民權努力爭取56年，如今終於成功拿到大馬卡，開心笑說“這是我今年最好的新年禮物。”

家住黃亞養路的曹湛枝，來自霹靂金寶，他今天在德倫敦州議員沈春祥陪同下，在服務中心召開記者會。

他說，從1964年第一次申請公民權，4年後到關丹定居至今，56年裡申請過無數次，但未曾想過放棄。

優先處理長者申請

“多得沈春祥幫忙，我已經近80歲都可以做大馬公民，拿到大馬卡後第一件事是想申請政府生活援助金（BSH）。

他分享國民登記局面試經驗時說，官員是以簡單的國語與他對話，過程順利。

沈春祥也藉此呼籲所有申請公民權的民眾不要灰心，政府現在已經優先處理60歲以上長者的申請。

“尤其申請了多次的老人家，必須繼續堅持，在政府優先給予長者優待下，拿到公民權不是難事。”

他說，德倫敦服務中心從2008年投入運作至今，12年內共成功領取了54張大馬卡。

他表示，曹湛枝是因當年母親沒有為他領取報生紙，從而失去了申請大馬卡的機會，一直持有紅登記。

他續稱，曹氏於2015年4月向服務中心求助後，16日便前往協助申請，時隔5個月收到布布特拉再也國民登記局來函通知領取公民權。

“我親自帶曹老先生前往布特拉再也，然後17日在關丹國民登記局宣誓，並正式領取大馬卡。”

他表示將完成曹湛枝的心願，盡快為他申請生活援助金。