嚴檢入境 存足藥物 全面防范武漢冠狀病毒

（吉隆坡16日訊）衛生部已隨著中國武漢爆發新型冠狀病毒做好準備與應對措施，包括加強對入境旅客的檢查，同時庫存足夠的藥物。

衛生總監拿督諾希山於今日公佈9項防範與應對措施，並指衛生部將會繼續監測國內的肺炎發病率，以及不時更新世衛組織的任何通知。

“國內發生的流感徵狀與武漢市發生的新型冠狀病毒事件無關，而且流感狀況也已受到控制。”

諾希山在文告中指出，衛生部已從世界衛生組織處獲悉中國武漢新型冠狀病毒爆發的最新報告。

“世界衛生組織報告顯示，中國當局於去年12月31日報告當地社區發生感染原因不明的肺炎，跟著於今年1月5日的報告，指有關感染不是流感、禽流感、腺病毒、中東呼吸綜合徵冠狀病毒（MERS-CoV）或嚴重急性呼吸綜合徵（SARS）。”

世界衛生組織於1月12日確認在中國武漢爆發的傳染病，是由新的冠狀病毒感染所致。新型冠狀病毒是一種從未在人類中發現或檢測到的新病毒，感染與傳播方式還在研究中。武漢至今已發生41例新型冠狀病毒肺炎，其中1例死亡，7例處於危急狀態，其他情況穩定。

根據世界衛生組織，死亡病例中的61歲男子患有多種慢性病，而目前沒有接獲人與人之間持續傳播的報告。

世衛監督沒發旅遊限制

泰國於1月13日向世界衛生組織報告首例入口的新型冠狀病毒病例，患者是一名來自武漢的婦女，被診斷出發燒與肺炎，惟情況已穩定。世界衛生組織目前正在密切監督這起病例，但卻沒有發出旅遊限制。

衛生部在所展開的監測中，至今沒有發現任何的疑似冠狀病例，但也已採取9項防範措施，包括：

1.所有衛生部官員包括駐守國際入境處的衛生官員，已受通知此事與相關的預防措施；

2.駐守國際入境處的官員，必須加強與著重於檢查入境旅客的發燒狀況；

3.被發現發燒與有症狀的入境者，會被安排到到入境處的衛生檢疫中心或檢查站進行複檢；

4.加強醫院急診及診療所的檢查，以確保按照預防與控制措施將可疑病例轉診及處理；

5.建議從武漢回國後14天內有急性呼吸系統疾病症狀的人，到附近醫療機構進行檢查；

6.若發現任何可疑病例，任何衛生機構必須立即將病例向縣或州衛生局或衛生部危機準備與應對中心（CPRC）報告；

7.加強新型冠狀病毒檢測與驗證的能力，國家醫藥研究所（IMR）和國家公共衛生實驗室（MKAK）是進行此類測試的實驗室；

8.衛生部官員受促使用個人防護設備（PPE），以及必須要有足夠的個人防範設備與藥物庫存，以應對疫情需要；

9.衛生部將繼續與所有相關機構密切合作，以加強衛生部的防範與應對潛在傳染病傳播的問題。