確診237人 雪無死亡H1N1病例

（沙亞南16日訊）全國一再發生疑似A型流感的案例，網上更流傳有小孩病患罹患A型流感逝世，引起許多家長不安，雪州行政議員西蒂瑪麗亞今日辟謠，指雪州目前無死亡病例，而確診感染A型流感只有237人，無需恐慌。

她說，全雪州共有90萬9443名中小學生，截至15日，只有548人感染“類流感疾病”（influenza like illness，ILI）（疑似流感病癥），比例不到1%。

她強調，相比去年和前年同時期，今年感染A型流感的人數更少，何況感染A型流感是能痊癒的。

“由於社交網絡有各種新聞與資訊，為免引起大眾的混淆和恐慌，我因此召開記者會講述現有狀況，希望可以安撫民眾的焦慮，同時呼籲大眾作好防範措施，就能避免感染A型流感。”

西蒂瑪麗亞表示，A型流感在全世界都會發生，一些國家甚至還有季節型爆發，而馬來西亞一般上流感病例的季節通常是1月到3月、6月到9月以及11月到12月。

她說，民眾若發現自己或小孩發燒（38度或以上）、感冒（流鼻涕）和咳嗽，就需要去醫院檢查，以確診是否感染A型流感。

她續說，反之若是一般的感冒或發燒，可留在家中休息，經常洗手，有咳嗽或打噴嚏時要戴口罩，避免傳染給身邊人。

“只要有充分休息，罹患流感會痊癒，而且A型流感並不致命，除非抵抗力弱，才會感染其他病菌而難以痊癒。”

前線人員高風險群 應預先註射疫苗

西蒂瑪麗亞指出，州政府建議前線人員或高風險族群可預先打流感疫苗，尤其是經常需要服務或接觸民眾的職業、孕婦、經常生病的小孩以及年長者。

“我們並不是不鼓勵民眾打流感疫苗，但應優先讓高風險的人註射疫苗。”

她說，一般大眾只要作好防範措施，如避免到人擠人的地方，就能避免感染流感。

陪同出席者包括雪州衛生局副局長威努和雪州教育局代表阿茲。